Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi

İzmir'de konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun bir süre daha yüksek seyredeceğini söyledi ve tek haneli enflasyon için OVP'deki tahminlere paralel olarak 2026'ya işaret etti.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir İş Dünyası Buluşması’nda ekonomiye ilişkin mesajlar verdi.

Dünya ülkelerinin de enflasyonla mücadele ettiğini ancak Türkiye’deki enflasyon oranlarının daha yüksek olduğuna işaret eden Yılmaz, “Halkımızın en temel gündemi enflasyon. Gerekli adımları atıp, gerekli tedbirleri alıyoruz” dedi.

“Bu yıl gerek kurdaki hareketlilik gerek bütçe açığını azaltmaya yönelik tedbirler ve ücret artışları geçici bir şekilde enflasyonda artışa neden oldu” diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

‘BİR MİKTAR DAHA YÜKSEK SEYREDECEK’

“Enflasyon belli bir süre daha bir miktar yüksek seyredecek. Özellikle 2024’ün ortalarından itibaren başlayan süreçle birlikte enflasyonda düşüş göreceğiz. 2026 gibi de tek haneli rakamlara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu da öngörülebilirliği artırma, sosyal dengeleri sağlama açısından birçok fayda sağlayacaktır. Türkiye yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına dönecek.”

Yılmaz, tek haneli enflasyon hedefine ulaşırken resesyona da girilmemesi gerektiğini söyleyerek “Üretimi, istihdamı da düşünmek zorundasınız” diye konuştu.

OVP’ye göre enflasyon 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2, 2026 için yüzde 8,5 olarak tahmin edilmişti.

BÜYÜME MESAJI

Yılmaz’ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şöyle oldu:

“Dünyanın hali iyi değil, büyüme ve yoksulluk bakımından. Pandemi, pandemi sonrası bozulan tedarik zinciri bizi farklı bir yere getirdi. Buna rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. 2020’de dahi yüzde 2 civarında da olsa büyüme kaydetti.

Diğer yandan büyük bir deprem felaketi yaşadık. 104 milyar dolarlık bir maliyetten bahsediyoruz. 2025 ile birlikte depremle ilgili harcamalarımız azalacak.

Bütçe açısından bu önemli. Deprem harcamaları genel itibarıyla tek seferlik harcamalardır ve yapısal bozulmaya yol açmazlar. Bütçe disiplinini elden bırakmayacağız.”

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