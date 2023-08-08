Cevdet Yılmaz’dan doğrudan vergilerde artış sinyali

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğrudan vergilerin artırılıp, dolaylı vergilerin azaltılması için yeni bir vergi sistemine gidilmesi yönündeki talepleri desteklediğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Doğrudan vergilerin artırılıp, dolaylı vergilerin azalması hem işçi kesiminin hem işveren kesiminin ortak talebi. Bunu ben de destekliyorum. Önünüzdeki dönemde bu yönde birtakım çalışmalar yapılması gerekiyor” dedi.

Yılmaz, “Bu vergi artışı ya da azalışı değil; vergi sisteminin modernize edilmesi, güncellenmesi, sadeleştirilmesi ve daha dengeli hale getirilmesi” diye konuştu.

YAPISAL DÖNÜŞÜM AÇIKLAMASI

Eylül ayı içerisinde kamuoyuyla paylaşılması beklenen Orta Vadeli Program’a (OVP) yönelik de konuşan Yılmaz, “OVP’yi 3 ayaklı düşünebilirsiniz; birincisi para politikasının genel çerçevesi var, detayları Merkez Bankası’nın uhdesinde. Maliye politikasının detayları, bütçedeki rakamlar var. Orada bir de tabii üçüncü ayak yapısal dönüşümler, değişimler var” dedi.

OVP’de hedeflenen yapısal dönüşümlere ilişkin de konuşan Yılmaz, vergi reformundan eğitime, hukukta, özellikle ekonomiyi ilgilendiren değişikliklerla yatırım ortamını iyileştirmeye çalışacaklarını aktardı.

Yılmaz, “Gündelik değişim değil de daha köklü değişimlerden bahsediyoruz. Yapısal reform dediğimiz o” diye konuştu.

OVP İÇİN TARIM VE FİNANS KESİMİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Yılmaz, OVP’nin eylülün ilk 10 günü kamuoyu ile paylaşılabileceğini dile getirerek, “Bu biraz da çalışmaların seyrine bağlı. İstişarelerin bir kısmını bitirdik. İş dünyasıyla görüştük, işçi kesimi ile görüştük. Memurlarla, muhasebecilerle görüştük. Şimdi önümüzde tarım ve finans kesimi ile görüşme var” dedi.

“Tarihini tam belirleyemedik ama Tarım Bakanımız ile katılmayı düşünüyoruz” diyen Yılmaz, “Finans kesimi ile cuma günü İstanbul Finans Merkezi’nde görüşme yapacağız. Bankalar Birliği, kamu ve özel sektör temsilcileri, banka genel müdürleri olacak. Dolayısıyla toplantıda finans kesimini temsil eden önemli aktörler olacak. Onların, önümüzdeki 3 yıla ilişkin bakışı, beklentileri konuşulacak” diye konuştu.

‘PERSPEKTİFİMİZ TEK HANELİ ENFLASYON’

Programda enflasyona ilişkin hedefler olup olmayacağına yönelik ise Yılmaz, “Onu Merkez Bankası’yla ortak belirleriz. Hükümet ile Merkez Bankası, OVP’de enflasyona ilişkin hedefleri birlikte belirlerler. Son bir güncelleme oldu zaten. Dolayısıyla bundan sonra büyük bir güncelleme beklememek gerekir. OVP’yi 2026 perspektifinde yapacağız, dolayısıyla 2025’e kadar belki küçük güncellemeler olur; ama asıl 2026 OVP ile netleşmiş olacak ve orada da perspektifimiz tek haneli enflasyon” dedi. (DHA)

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