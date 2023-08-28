Cevdet Yılmaz’dan öngörülebilirlik mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonominin temeli öngörülebilirliğe dayanıyor. Bize düşen OVP ve diğer dökümanlarla teknik anlamdaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DSİ Genel Müdürlüğünde “2023 Yılı Tarımsal Üretici Temsilcileri İstişare Toplantısı”nda ekonomiye ilişkin mesajlar verdi.

“Her alanda olduğu gibi tarım alanındaki belirsizlikleri azaltmamız, öngörülebilirliği artırmamız gerekiyor” diyen Yılmaz, “Ekonominin temeli öngörülebilirliğe dayanıyor. Siyasi belirsizlikler Mayıs ayındaki seçimlerle ortadan kalktı. Bize düşen OVP ve diğer dökümanlarla teknik anlamdaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak” dedi.

‘ENFLASYONDA GIDANIN ÖNEMİNİ GÖRDÜK’

“Enflasyonda yaşadığımız hareketlilikte gıdanın önemli payı olduğunu gördük. Makro istikrar açısından gelirdağılımı açısından gıdanın tarımın çok kıymetli alan olduğunu ifade etmek isterim” diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

“Buradaki katılımcıların üzerinde durduğu ortak nokta, planlı üretim. Bütün bu hususları etkili şekilde sürdürebilmek için yerli üretim yapılması gerekiyor. Sürdürülebilirlik bugünkü nesil ile gelecek nesil açısından adalet açısından da çok gerekli.”