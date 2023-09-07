Chevron işçileri grevi son anda erteledi

Küresel doğalgaz piyasası için kritik önemdeki grev ertelendi. ABD'li şirket Chevron'un Avustralya'daki LNG tesisinde çalışan işçiler, görüşmelerin devam etmesi nedeniyle grevi erteledi. İşçilerin eylemi LNG tesislerinde büyük bir aksama yaratabilir.

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ABD’li enerji şirketi Chevron’un Avustralya’daki tesislerinde bugün başlaması planlanan grev, işçilerin taleplerinin kabul edilmesi için görüşmelerin devam etmesi nedeniyle yarına ertelendi.

Chevron çalışanlarını temsil eden Offshore Alliance (OA) sendikalar birliği, “Avustralya Endüstriyel İlişkiler Mahkemesi (Fair Work Commission) nezdinde devam eden görüşmelerdeki ilerlemeler göz önüne alınarak”, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinde bugün başlaması planlanan grevin yarın yerel saatle 06.00’ya kadar ertelendiğini bildirdi.

ŞİRKET ÇÖZÜM ARIYOR

Chevron Avustralya’nın Sözcü’sü de söz konusu kararı doğrulayarak, görüşmelerde hem çalışanların hem de şirketin çıkarlarına uygun çözümler arandığını ve tesislerde aksama olması halinde operasyonları sürdürmek için adımlar atılacağını ifade etti.

Chevron, 1952’den bu yana faaliyet gösterdiği Batı Avustralya Eyaleti’nde, küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 7’sini sağlayan “Wheatstone” ve “Gorgon” LNG tesislerini işletiyor.

BÜYÜK ZARARA UĞRATABİLİR

Avustralyalı danışmanlık şirketi EnergyQuest’e göre, günde 24,5 milyon ton LNG üretme kapasitesine sahip Gorgon ve Wheatstone tesislerinde çalışan her bir işçi günde yaklaşık 240 bin Avustralya doları gelir elde edilmesini sağlıyor.

EnergyQuest, Gorgon ve Wheatstone ile Woodside şirketince işletilen “North West Shelf” ve “Pluto” tesislerinde dakikada toplamda 91 bin 800 Avustralya doları gelir elde edildiğine dikkati çekerek, 30 dakikalık iş bırakmanın dahi Chevron’u büyük zarara uğratacağını belirtti.