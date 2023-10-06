Chevron işçilerinden ikinci grev kararı

Chevron'un Avustralya'daki iki LNG tesisinde çalışan işçiler şirketle yaşanan maaş anlaşmazlığının tırmanması nedeniyle greve gitmiş; doğalgaz piyasasını sarsan grev geçen ay sonlanmıştı. Şirketin anlaşma şartlarına uymaması nedeniyle işçiler, grevlerin yeniden başlatılması yönünde oy kullandı.

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Avustralya’daki işçi sendikaları Chevron’u geçen ay grevleri sona erdiren anlaşmaya uymamakla suçlarken, Chevron’un Avustralya’daki iki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisinde çalışan işçiler grevlerin yeniden başlatılması yönünde oy kullandılar.

İki sendikanın birleşiminden oluşan birlik tarafından yapılan açıklamada, Chevron’un Gorgon ve Wheatstone tesislerinde gece vardiyasında çalışan işçilerin öğleden sonra yapılan toplantıda grevlerin yeniden başlatılması yönünde oy kullandıkları belirtildi.

Bu tesislerde çalışan işçilerin büyük bir kısmının grev kararı aldığı bildirilmişti.

‘ANLAŞMA ŞARTLARI YERİNE GETİRİLMEDİ’

Offshore Alliance sözcüsü Brad Gandy, “Chevron’un son bir yıl içinde çalışanlarla yaptığı pazarlıklarda gösterdiği kötü niyet göz önüne alındığında, anlaşma şartlarını yerine getirmemesi hayal kırıklığı yaratsa da pek de şaşırtıcı değil” dedi.

Brad, “Offshore Alliance, üyelerin öncülüğündeki bir sendikadır ve son 24 saat içinde yapılan toplantılarda üyeler grevleri yeniden başlatma kararı aldılar” dedi.

Sendika temsilcisi dün Reuters’a yaptığı açıklamada, grevlerin başlayabilmesi için Chevron’a yedi iş günü önceden bildirimde bulunulması gerektiğini ve sendikaların söz konusu bildirimi Pazartesi günü yapmayı planladıklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Chevron’un Avustralya’daki iki LNG tesisinde çalışan işçiler şirketle yaşanan maaş anlaşmazlığının tırmanması nedeniyle grev kararı almıştı.

İki hafta süren grevler eylül ayının son haftası sona ermişti.

İki sendikanın birleşiminden oluşan birlik, küresel LNG arzının yüzde 7'sini tehlikeye atan anlaşmazlıkların çözülmesi konusunda mutabakata varıldığını belirtmişlerdi.

Anlaşma ile sona ermesi beklenen anlaşmazlık, altı haftadır küresel doğalgaz piyasalarını sarsmış ve Ağustos'ta LNG fiyatlarının yüzde 35 kadar yükselmesine neden olmuştu. (SOZCU, REUTERS)