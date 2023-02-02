CHP’den çarpıcı EYT açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, EYT ile ilgili, "ne demişti Yılmaz Tunç, ne demişti bakan? 5000 gün prim şartı tamam, borçlanmalar falan... Şimdi emeklilikte prime takılanlar çıktı karşımıza" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP'li Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Ortak Politikalar Metni’nin Erdoğan’ı rahatsız ettiğini ifade eden Özel, şu ifadeleri kullandı;

*Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem grup toplantısında hem TRT yayınında konuştu.

*6 siyasi partinin hazırladığı 244 sayfalık Ortak Politikalar Metninin ciddi şekilde Erdoğan’ın kimyasını bozduğunu, kendisini rahatsız ettiğini ve 6 partinin bir araya gelerek vardıkları böyle bir büyük mutabakatın kendisini son derece rahatsız ettiğini hepimiz gözlemledik.

*Yaptığı grup toplantısının neredeyse tamamını bu metne ayırdı ve kendisi en iyi bildiği şeyi yapmaya çalıştı; dezenformasyon yaptı, yanıltmaya çalıştı.

*Cumhuriyetin ikinci yüz yılına, 9 ana başlık, 75 alt başlık ve 2300 somut vaadi ortaya koyduğumuz bu metne karşı son çareye ama en iyi bildikleri şeye, yalana sarıldı.

“KUYRUKLU YALANLARLA İKTİDARA TUTUNMAYA ÇALIŞAN BİR ERDOĞAN”

*Erdoğan dün çıktı, ‘Faizi daha da düşüreceğiz. Benim inancım şu dedi. Enflasyon sonuçtur, faiz sebeptir' dedi. ‘Bu benim konum, alanım ekonomi. Neticesi ortada' dedi. Evet, neticesi ortada.

*Bakın, bu faiz: Erdoğan, buraya kadar karışmıyordu, daha doğrusu oraya kadar enflasyonla faiz birlikte gidiyorlardı. Bu dedi ki: “Öyle değil. Onlar bilmiyor, bir tek ben biliyorum; düşürün faizleri.' Bakın o andan itibaren enflasyonun durumu. Bir tek bu ay düşüş var. Baz etkisiyle. Ne yapmaya çalışıyor?

*Vatandaşa kaz etkisi, kaz gibi yolacak. Bakın baz etkisi var ama bu da fiyatlar, fiyatlarda düşüş yok. Enflasyonun 84’ten 64’e düşmesi, fiyatın düşmesi değildir. Bakın fiyat 197’den 200’e çıkmış yine.

*Fiyat artmaya devam ediyor, neticesi ortada. Halen daha almış eline 1946, ekmek karnesi diyor. Ya ekmek karnesi bu ülkeye girerse perişan olacağı bir İkinci Dünya Savaşı’na girmemesi lazım ama her ihtimale karşı ordunun karnını tok tutmak lazım.

*Peki, senin dönemin? Gece yarıları benzin kuyruğu, boşuna ümit verdiğin EYT’lilerin SGK önündeki kuyruğu, İŞKUR’un önünde işsizler ordusu kuyruğu, ucuz ekmek kuyruğu, ucuz yağ kuyruğu, bir ümit kuyruğu ve sonunda dön dolaş kuyruklu yalanlarla milletin kafasını karıştırıp iktidara tutunmaya çalışan bir Erdoğan’la karşı karşıyayız.

“EYT TEKLİFİNDEKİ MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİ”

*EYT'yi 7 aydır sallıyorlar. Ocak ayını 2023’e girmeden çözeceğiz dediler, bakın şubat ayına geldik geliyor. Neden? Bir hesapları var. Mümkün olduğu kadar geç.

*Utanmadan diyorlar ki, “seçime en yakın zamanda maaş alsınlar ki, paranın sıcaklığı ile oy kullansınlar.” 21 yıldır ayazda bıraktığı, iliğini kemiğini dondurduklarına, “paranın sıcağı ile bana oy at, bu sana seçim rüşveti” diyorlar. Bu noktadayız…

*Ben bütün vatandaşlarımızın bu yaklaşımı insaflarına terk ediyorum, teslim ediyorum. Şimdi ayrıca ne demişti Yılmaz Tunç, ne demişti bakan? 5000 gün prim şartı tamam, borçlanmalar falan… Şimdi emeklilikte prime takılanlar çıktı karşımıza.

*Bir geldi gördük ki sigortalı olduğu yıla göre 5975 güne kadar bir kademelendirme… Emekli olacak kişi 975 gün daha ondan prim isteyecek ya da çalıştıracak onu.

*3 yıla yakın. 9 Eylül 1999 ile 2008 arasında sigortalılara yönelik olarak yeni bir kademelendirme ihtiyacı var. BAĞ-KUR mağduriyeti var. 5000 güne emekli olabilen varken BAĞ-KUR’da, kadınlar da 7200, erkeklerde 9000 gün prim.

*Olmaz, bu adaletsizliğin ortadan kalkması lazım ve yine en önemli mağduriyet alanı staj ve çıraklık mağdurları. Biz staj ve çıraklık mağdurlarının sesi olmaya, onlar için mücadele etmeye devam edeceğiz.

*EYT’nin maliyetini Çalışma Bakanı 100 milyar diyordu, Maliye Bakanı 255 milyar dedi. Nasıl devlet yönetiyor bunlar? Bu kadar olur mu? Yani bir devlet ciddiyetine 255 yerine 253 dese, o dil sürçmesini düzeltmesi lazım. Bir rakam vardır, doğrudur; hesap bu ya, para bu. Ne yapmaya çalıştıkları belli değil.

“BUNA DA TENEZZÜL ETTİLER”

*Hülle yoluyla önce HSK’dan Yargıtay’a; Yargıtay’da bir dosya okumadan, bir imza atmadan iki ay sonra AYM’ye gönderilen Fidan, saray tarafından Anayasa Mahkemesi’nin başına kayyum atanmak istedi.

*2 yıllık Anayasa Mahkemesi üyesi, sarayın hülle ile getirdiğini herkes biliyor. Yargıtay üyeleri arasından seçecek ya, gidip onu Yargıtay’a koyup, iki ay sonra Anayasa Mahkemesi’ne seçtirdiler Yargıtay’da emir komuta altındaki kendi yandaş mensuplarına.

*Bunu görünce Zühtü Aslan ve rahatsızlık yaratınca bu Anayasa Mahkemesi’nde, 1 yıllığına da olsa aday olmayı tercih etmiş ve seçimi aldı. Cumhur İttifakı’nın adayı Anayasa Mahkemesi’ne kayyum olamadı.

*Yani bir iktidarın sonunda “buna da tenezzül ettirdiler” demekten başka da bir şey değil. Hemşehri derneğinin seçiminde yapılmayacak işler bunlar, hemşehri derneği seçiminde yapılmaz bunlar. Bir yerden telefonla şunu seçin, bunu seçin; aday olamayacak birine numara çektirip getirip başkan seçtirmek, çalışmak falan…

İlginizi Çekebilir EYT ilk maaş ne zaman yatacak, meclisten geçti mi?

İlginizi Çekebilir 'EYT kanunu revize edilmek zorunda'