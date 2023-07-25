CHP’li Öztrak’tan Erdoğan’ın çağrısına sert tepki

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın vatandaşlara yönelik 'tasarruf' çağrısını sert sözlerle eleştirdi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yastık altı birikimi’ çağrısına tepki gösterdi.

“AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ”

Erdoğan’ın “İtibardan tasarruf olmaz” sözlerini anımsatan Öztrak, “Erdoğan kerameti kendinden menkul ekonomi safsatalarıyla kuru ekmeğe muhtaç ettiği millete ‘tasarruf’ tavsiye etmiş. Her krizde yaptığı gibi vatandaşın yastık altındaki altınlarına, dövizlerine de el atmış. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz…” ifadelerini kullandı.

“MİLLETE HAKKINI VERMEYEN HESABINI VERİR”

“Merkez Bankası'nın arka kapısından sattığınız dövizlerle, millete ‘ekonomide işler yolunda’ havası bastınız” diyen Öztrak, “Karadeniz'de doğal gaz, Cudi-Gabar'da petrol bulduk dediniz. Şimdi, ‘Petrol-doğal gaz gibi kaynaklara sahip değiliz’ diyorsunuz. Erdoğan dünkü açıklamasında, milleti mağdur ettiğini kabul ediyor. ‘Mağdur ettiklerinin gönlünü yılsonunda alacağını’ söylüyor. O koltuklar ne milleti mağdur etme ne de gönül ama makamıdır; millete hakkını verme makamıdır. Milleti mağdur eden, hakkını vermeyen hesabını verir” açıklamasında bulundu.

“SONUÇTAN KAÇAMAZSINIZ”

Öztrak, ekonominin bugünkü durumunun sorumlusunun Erdoğan olduğunu vurgulayarak, “Erdoğan faili olduğu ekonomik soykırımın sorumluluğunu yine dış mihraklara yıkmaya kalkıyor. Sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. Sorumluluktan kaçsanız da, rasyonel olmayan politikalarınızın sonuçlarından kaçamazsınız” dedi.

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