CHP’li vekil tabloyu paylaştı! 418 milyar dolar nasıl bulundu?

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği 'çalınan 418 milyar dolar'ın nasıl hesaplandığına dair ipuçları verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasının ardından ilk röportajını SÖZCÜ'ye verdi.

Gazetemizin köşe yazarı Aytunç Erkin'e 14 Mart'ta konuşan Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin 418 milyar doları çalınmış. Kim çaldı, nasıl çaldı ortaya çıkacak. Ortaya çıkmakla da kalmayacak; her kuruşu geri alınacak. Yağma düzeni son bulacak, nepotizm, kayırmacılık son bulacak. Ucu nereye gidiyorsa gitsin. Evrensel hukuk kaideleri içinde, kesinlikle ve kesinlikle hukuk içinde kalınarak yapılması gereken ne varsa yapılacak” demişti.

CHP’Lİ ERDOĞDU İPUÇLARI VERDİ

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 418 milyar dolar rakamının nasıl bulunduğuna dair ipuçları verdi. Bir tablo da paylaşan Erdoğdu, şunları söyledi:

*Bu çalışma 418 milyar dolar hesabının alt çalışmalarından birisi. Böyle yüzlerce alt çalışma yapıldı.

*418 milyar dolar çalışmasının nasıl yapıldığını bir örnekle açıklamak için paylaşıyorum…

Öncelikle şunu söyleyeyim; Bu örnek çalışma bize ait değil. Bir kamu kurumu tarafından yapılmış. Rapor bize ulaştı.

*Biz sonuçlarını değerlendirdik. Proje adlarını gizledik. Çalışma kapsamında İstanbul’da büyük 76 inşaat projesi incelenmiş.

*İnceleme kapsamında yasal imar izninden fazla 11 milyon 435 bin metre kare inşaat yapıldığı tespit edilmiş. Bu fazla inşaat dolayısıyla 2018 fiyatlarıyla müteahhitlerin 240 Milyar TL (yaklaşık 60 Milyar Dolar) haksız kazanç elde ettiği iddia ediliyor.

*Bu 60 milyar dolara konu işlemler yatırım değil. Bütçede yok. Nakit varlık değil. Ancak 60 milyar dolar haksız kazanç var.

*Üstelik imar affı ile affedilmiş. Bütün bu sınırlamalar ile bu çalışmayı değerlendirdik. Bu yüzden bu çalışmayı 60 milyar doların çok çok altında değerleyerek raporumuza aldık. Ve tahsilat projeksiyonlarımızda yer vermedik.

*İşte böyle yüzlerce yolsuzluk dosyası üzerine çalışıp 418 Milyar Dolar hesabına ulaştık.

İŞTE ÖRNEK TABLO

İşte Erdoğdu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı o örnek tablo;

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