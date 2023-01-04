CHP’li Yalım: Araç muayene ücreti soygundur

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yeni yılda otomobil ve panelvan tipi araçların muayene ücretlerinin bin 130 lira olduğunu belirterek; “Bu ücret devlet eliyle işlenen bir soygundur” diye konuştu.

Selami AYDIN

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2023 yılında uygulanan araç muayene ücretleri CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın tepkisini çekti. TBMM'ye ücret tarifesini gösteren pankart ile gelen Yalım, “En çok kullanılan araç tipi olan otomobil ve penalvanlarda muayene ücreti bin 130 lira oldu. 15 dakikalık bir işlem için alınan bu ücret devlet eliyle işlenen bir soygundur. Karayolları Genel Müdürlüğü bu işi TÜVTÜRK'e devrettiğinde muayene ücreti 138 liraydı. Aradan geçen 16 yılda artış oranı yüzde 719 oldu” diye konuştu.

“MİLLETE ARAÇ SATTIRIP FİYATI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Memur ve emekliye yüzde 25 zammın müjde olarak verildiğini hatırlatan Yalım, “Bu millet yüzde 25'lik zamla bu masrafı nasıl karşılayacak. Vatandaş ya aracını satacak ya da muayenesiz binecek. Zorunlu trafik sigortasının fiyatı artırarak, araç muayene ücretini artırarak, akaryakıt fiyatlarını artırarak millete arabalarını sattırıp otomobil fiyatlarını düşürmeye çalışıyorlar. Pes doğrusu” ifadelerini kullandı.

“BİR CIVATA SIKMADAN BİN 130 LİRA ÖDEME”

CHP'li Yalım sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir cıvata bile sıkmadan ve en ufak bir ayar dahi yapmadan alınan araç muayene fiyatları çok yüksektir. Geçtiğimiz yıl 507 lira olan ücret bu yıl bin 130 lira oldu. Bu artış vatandaşların gelirlerine göre çok yüksektir. Araç muayeneleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor olsaydı şimdi otomobil başına en fazla 350 lira civarında ücret ödüyor olacaktık. Bunun sebebi yeniden değerleme oranı devlet hizmetlerinde Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50 oranında düşürülürken hiçbir zaman araç muayene ücretleri bu düşürülmeden etkilenmediği için şimdi bir otomobil bin 130 lira ödüyor”