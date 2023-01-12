CHP’nin ‘Tarım Kredi ortaklarının zararları araştırılsın’ önerisini AKP ve MHP reddetti

CHP, Tarım Kredi Kooperatiflerinde yönetimin aldığı kararlar nedeniyle ortakların uğradıkları zararların araştırılma için verdiği önergenin, diğer önergelerin önüne alınarak TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesini önerdi. Öneri, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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CHP, Tarım Kredi Kooperatifleri yönetiminin aldığı kararlar nedeniyle ortakların uğradığı zararlarının araştırılması için daha önce önerge vermişti. CHP, önergenin Genel Kurul'da bugün görüşülmesini önerdi. Öneri üzerine söz alan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

“HER 3 KÖYE TARIM KREDİ KOOPERATİFİNİ GÖTÜRMÜŞÜZ”

* Çiftçimizin en önemli kuruluşu, kökü Osmanlı’ya kadar dayanıyor ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk o kadar çok önem vermiş ki 1 no'lu ortak olmuş, dilekçe vererek. Her üç köye Tarım Kredi Kooperatifini götürmüşüz. Çiftçi, zamanında çok memnun olmuş.

* Niye? En yakın komşusu, en yakın dostu diye oradan gübre almış, ilaç almış, tohum almış, mazot almış, vereseye yazdırmış, hasat zamanı ödemiş ve Tarım Kredi Kooperatifleri de büyümeye başlamış; gübre fabrikaları kurmuş, ilaç fabrikaları kurmuş, yem fabrikaları, tohumculuk tesisleri, sulama sistemleri, her şeyi kurmuş; bir sürü gayrimenkuller, araziler, varlıklar edinmiş.

“AKP, ADETA SON YILLARDA TARIM KREDİ'YE ÇÖKMÜŞ”

* Sonra, AKP iktidarı olmuş. AKP iktidarının ilk yıllarında nedense Tarım Kredi'nin bu varlıkları çok dikkat çekmemiş; çünkü TÜPRAŞ var, TELEKOM var, limanlar var, bankalar var, sigorta şirketleri var. AKP, adeta son yıllarda Tarım Kredi'ye çökmüş. Tarım Kredi, çiftçinin dostu olarak gitmiş; bak, bu şekilde icradan satılık traktörler, bunları yapan Tarım Kredi.

“BU ÇALINAN, ÇİFTÇİMİZİN PARASI”

* OYAK’ta iştirak olduğu, Tarım Kredi'nin hissesi olduğu, 50 yıldan beri hisseleri var; HEKTAŞ ilaç firmasını, nedense para lazım olmuş, 1,1 milyar liraya sattılar. Ne zaman? Ağustos ayında. Nedense şirket birden kârlandı, 3,7 milyar lira oldu. Yani çiftçinin 2,6 milyar lirasını da gasp ettiniz. Borsa İstanbul'da peyderpey satılsaydı buradan çiftçi para kazanacaktı. Üç ayda böyle bir kâr hiçbir yerde yok.

* Ne oldu da hiç satılmamış hisseler bu genel müdür gelince, Tarım Kredi'ye görevler verince satılmaya başlandı. AKP Genel Başkanı, ‘Bu marketlerin sayısını artıracağız' diyor; bu zararların nereden karşılandığını, çiftçinin giden parasını söylemiyor. Tarım Kredi marketlerinin zararlarını açıklayın. Tarım Kredi'nin zararını biz az çok biliyoruz, 30 milyar liralardan bahsediliyor. Bu çalınan, çiftçimizin parası.

“ÇİFTÇİLERİMİZ TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİ NE ACI Kİ ‘FAİZCİ' OLARAK ANMAKTADIRLAR”

CHP'nin önergesi üzerine İYİ Parti Grubu adına Aksaray Milletvekili Ayhan Erel konuştu. Erel, şu ifadeleri kullandı:

* Çiftçilerimiz, bu kooperatif için, ‘Günümüzün en büyük tefecisi, en büyük faizcisi Tarım Kerdi Kooperatifleri ile kamu bankaları olmuştur' demektedir. Çiftçilerimizin mallarına, traktörlerine konan hacizlerden dolayı Tarım Kredi Kooperatiflerini ne acı ki ‘faizci' olarak anmaktadırlar. Bunun yanında, Tarım Kredi Kooperatiflerinde yaşanan yolsuzluklar ise gündemden hiç düşmemektedir. Kooperatifin bir önceki genel müdürü, AK Parti eski milletvekili eşinin adına aldığı daireyi Tarım Krediye kiraya vermesi; maaş, kayırmalar ve benzeri maddi konularla gündeme gelmiş ve sonunda görevden alınmıştı” sözleriyle AKP'yi eleştirdi.

“YENİ GENEL MÜDÜR DE ÇOK SAYIDA YERDEN MAAŞ ALIYOR, ÇİFTÇİLER İSE BORÇ YÜZÜNDEN İNTİHAR EDİYOR”

HDP Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da şöyle konuştu:

* Tarım Kredi Kooperatifleri, iktidarın özel olarak yerleştiği kurumlardandır. Başındakilerin demokratik, şeffaf, katılımcı yöntemlerle seçilmediğini biliyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri, iktidarın, tarımda kendine yeten ülke olmak yerine ‘Sen üretme, ben ithal ederim' politikasının, yani neoliberal politikaların devlet üzerinden hayata geçirildiği mekanizma hâline de dönüştürülmüştür ve Tarım Kredi Kooperatifi, yıllardır iktidarın arpalığı, yolsuzluğun ve usulsüzlüğün odağı olarak çarşaf çarşaf ifşa olmaktadır ve Sayıştay raporlarında da yer almaktadır. 11 maaş aldığı tespit edilen eski AKP vekili, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü de yerine gelen yeni Genel Müdür de çok sayıda yerden maaş alıyor, çiftçiler ise borç yüzünden intihar ediyor.

“İDDİA ÇOK AMA HİÇBİRİNİN İSPATI YOK, ASLI YOK”

CHP Grubu'nun önerisi üzerine AKP Grubu adına Kars Milletvekili Yusuf Kılıç söz aldı. Kılıç, “Dediler ki ‘Tarım Kredi zarar ediyor'. 2022 yılında Tarım Kredi açıkladı, hiçbir zararı olmadığı gibi bunca regülasyon görevi üstlenmiş olmasına rağmen yılı kârla kapatmış bir kuruluştan bahsediyoruz. İddia çok ama hiçbirinin ispatı yok, aslı yok. Lütfen, güzel çalışan, kooperatif mahiyetindeki, çiftçinin göz bebeği olan bu kuruluşumuzun faaliyetlerini takdirle karşılamanızı bekliyoruz” dedi.

CHP'nin önerisi, Genel Kurul'da AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. (ANKA)

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