Çift teker şahlandı

Akaryakıt ve otomobil fiyatlarındaki artış, motosiklet satışlarında rekora yol açtı. Yılın ilk 7 ayında yapılan motosiklet satışları, geçen yılın tamamında yapılanı sollayarak rekor kırdı. İkinci el satışlar da rekora gidiyor. Sıfır satın almak isteyen ise en az 3-4 beklemek zorunda.

Gamze BAL

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Benzin fiyatlarının 40 liraya dayanması, yaşı çok ileri olan ve ‘hurda’ olarak nitelenen ikinci el araçların fiyatının bile 200 bin lirayı aşması sonrası motosiklet satışları rekor kırdı. Bunda, e-ticaret hacmindeki artışın etkisiyle motokurye sayısındaki yükselişin de etkili olduğu belirtiliyor.

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) verilerine göre, motosiklet satışları 2023 Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 199,8 oranında arttı. Yılın ilk 7 ayında kaydedilen satış ise 528 bin adede ulaşarak geçen yılın tamamında yapılan 415 bin adetlik satışı solladı.

Böylece, motosiklet satışları ilk kez 500 bin adet bandını aşarak rekor kırmış oldu.

İKİNCİ EL MOTOSİKLET SATIŞLARINDA DA REKOR GELİYOR

Otomobil ehliyeti olanların (B sınıfı) 50 cc’ye kadar olan motosikletleri kullanabilmesiyle yeni kullanıcı kazanan motosiklet pazarı, satışlarını pandemiyle birlikte hızlandırmıştı.

Satışlardaki asıl patlama ise son dönemde katlanan akaryakıt ve otomobil fiyatları sonrası yaşanıyor.

Sadece sıfır motosiklet satışları değil, ikinci el satışlarda da sert artış yaşanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 Temmuz’da 901 bin 725 adet taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 15,7’sini yani 141 bin 570 adedini motosiklet oluşturdu.

MOTED’in TÜİK’ten derlediği verilerine göre ise, geçen yılın tamamında toplam 771 bin 856 adet ikinci el motosiklet satışı yapılırken, bu yılın ilk 7 ayında 625 bin 867 adet ikinci el motosiklet satışı yapıldı.

Bu, 2023 bitmeden ikinci el motosiklette rekor satış seviyelerine ulaşılacak olması anlamına geliyor. Tahminler, ikinci el motosiklet satışlarının sene sonunda 1 milyon adede ulaşması yönünde.

ANADOLU’NUN HİÇ TALEP GÖRMEYEN İLLERİNDE BİLE SATILIR OLDU

Sozcu.com.tr’ye konuşan MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk‘ün aktardığına göre, satışlardaki patlama öyle bir hale geldi ki, Anadolu’nun hiç talep görmeyen ilçelerinde bile artık motosiklet satışı yapılıyor.

Pazardaki ilk hareketliliğin, araba ehliyeti yani B sınıfı ehliyeti olanların 50 cc’ye kadar olan motosikletleri kullanmasıyla başladığını, bu uygulama sonrası yeni kullanıcı kazandıklarını belirten Öztürk, sektörü canlandırmak için 2015’ten bu yana çalışmalar ve çalıştaylar yaptıklarını anlattı.

2018’den bu yana motosikletlere yönelik sürpriz bir vergi artışının gelmemesinin de satışlardaki yukarı ivmede etkili olduğunu kaydeden Öztürk, ilk tırmanışın ise Covid-19 pandemisiyle birlikte olduğunu aktardı.

Son dönemde akaryakıt ve otomobil fiyatlarının geldiği seviyenin motosiklete olan talebi katladığını ifade eden Öztürk, “Otomobile ve benzine ulaşmak zor. Bununla da bitmiyor tabii sigortası, kaskosu, MTV ödemeleri artık çok zor bir hale geldi. Ulaşımdaki motosiklet sayılarının artması da motosiklet kazalarına ilişkin güvenlik algısını değiştirdi” dedi.

‘OCAĞA KADAR SIRA VAR, HEMEN ALMAK İSTEYENDEN 30 BİN TL FARK İSTENİYOR’

Satışlarda yakalanan ivme, 2024 Ocak ayına gün verilmesine neden oluyor.

Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, “En az 3-4 aylık sıra var. Bugün motosiklet almak isteyen bir vatandaşa en erken aralık, ocak ayında alabiliyor” dedi.

Ertemel’in aktardığına göre bu durum, elinde stok olan bayilerin, sırası gelmeden motosiklet satın almak isteyenlere liste fiyatından daha yükseğe satış yapması gibi sorunlu haller oluşturuyor:

“Elinde stoğu olanlar, hemen satın almak isteyene 30 bin TL’ye kadar fark isteyebiliyor.”

‘SIRADAKİLERİN % 10’UNUN TALEBİ KARŞILANIYOR’

MOTED’den Remzi Öztürk de bu konuyla ilgili “Sırada olanın belki yüzde 10’unun talebi karşılanıyor” diyor:

“Ancak bu durum uluslararası markalar için geçerli, yerli ürünlerde böyle bir sıra yok.”

BİR YILDA YÜZDE 200 ZAM

Ertemel de satışlardaki son patlamada akaryakıt ve otomobil fiyatlarının etkili olduğunu söylüyor.

Talebin son bir yılda katlanarak artması sonrası fiyatların da ciddi yükseliş kaydettiğini dile getiren Ertemel, şöyle dedi:

“Geçen yıla göre yüzde 80’den başlayıp yüzde 200’e kadar çıkan oranlarda fiyat artışları yaşandı.

Düşük segment motosikletler 68-70 bin liradan başlıyor. Vatandaşın en çok talep ettiği motosikletlerin fiyatı ise yaklaşık 130 bin TL’den başlamakta. Orta segmentte talep görenler ise 150 bin TL’den başlayıp 250-300 bin TL’ye kadar çıkıyor.”

LİSTE FİYATININ ÜZERİNDE SATANLAR İÇİN BAKANLIĞA GİDECEKLER

Ertemel ayrıca, liste fiyatının üzerinde satılmaya çalışılan motosiklet ilanlarına yönelik Ticaret Bakanlığı’na bilgi notu göndereceklerini dile getirdi.

Bu kapsamda İMES, Bakanlığın otomotiv sektöründeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için hayata geçirdiği uygulamaların benzerinin motosiklet satışı için de yapılması için talepte bulunacak.

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