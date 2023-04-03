Çiftçinin borcu bir ayda katlandı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım kesiminin Şubat ayında bankalara olan borcunun 12 milyar 100 milyon lira daha artarak, toplam borcun 363 milyar 400 milyon liraya çıktığını belirtti. Türkiye’de üretimin kendi ihtiyacına yetmediği için ithalatın arttığına dikkat çeken Gürer, ülkemizin son 2 yılda 10 milyar 200 milyon Dolarlık hububat ithal ettiğini söyledi.

Mehmet SERBES

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Tarım kesiminin bankalara olan borçlarının sürekli arttığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım kesiminin bankacılık sektörüne olan borçları şubatta 363,4 milyar liraya kadar çıktığını anlattı.

ÖZEL BANKALAR KREDİYİ DARALTTI

Tarım sektörünün borçlarının 297 milyar lirasının kamu bankalarına olduğunu, özel bankalara ise 66,4 milyar liralık borcu bulunduğuna dikkat çeken Gürer, “Şubatta kamu bankalarına olan borçlar büyümesini sürdürürken, özel bankalar tarıma verdiği kredileri 1 milyar liraya yakın daralttı” dedi.

HUBUBAT ÜRETİMİ AZALDI

Türkiye'de hemen hemen tüm tarım ürünlerinde kendi kendine yeterlilik oranlarının azaldığına işaret eden Gürer, “2021-2022 piyasa yılında Türkiye'nin ürettiği hububat, ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayabildi. Bu oran buğdayda yüzde 87,3'e, arpada yüzde 66,8'e, mısırda yüzde 76,7'ye kadar indi. Karşılama oranı toplam hububatta bir önceki döneme göre 17,1 puan, buğdayda 15 puan, arpada 30,3 puan, mısırda 8,3 puan düştü” değerlendirmesinde bulundu.

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