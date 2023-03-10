Çiftçiye ‘niye ektin’ cezası geliyor

Çiftçi istediğini değil, Tarım Bakanlığı’nın izin verdiği ürünü ekecek. Aksi taktirde çiftçiye ceza yağacak. Düzenleme ‘çiftçiyi sopalayamazsınız’ sözleriyle eleştirildi.

Erdoğan SÜZER

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Halkı gıda zamları ve gıda güvenliği riskiyle karşı karşıya bırakan iktidar şimdi de çiftçiye adeta ‘sopayla' ürün planlamasına zorluyor. AKP milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu ve Tarım Komisyonu'nda görüşülen yasa teklifine göre, Tarım Bakanlığı arz ve talep durumuna göre hangi yöredeki çiftçinin, hangi tarımsal ürünü ne miktarda ekeceğini ilan edecek.

Çiftçi bulunduğu bölgede ilan edilen ürün dışında hiçbir ürünü tarlasına ekemeyecek. Plan dışına çıkıp başka bir ürün eken çiftçi önce yazılı olarak uyarılacak. Uyarıya karşın 12 ay içinde plana uymayan çiftçi, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Çiftçi ikinci yılda da farklı ürün ekmeye devam ederse elde ettiğin ürünün yıllık brüt hasılasının yüzde 1'i ila 5'i oranında cezaya çarptırılacak.

Düzenlemeyi eleştiren İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Sizin istediğinizi ekmedi diye çiftçiyi sopalayamazsınız” dedi.

‘CEZA GETİREMEZSİNİZ'

Planlamanın cezayla değil teşvikle yapılmasını öneren Yokuş, “Ey çiftçi, biz size ‘Şu ürünü ek' diyeceğiz, aksini yaparsan sana sopa, ceza. Gerçekten şaşkınım. Ceza yerine teşvik et kardeşim. Cezayı çiftçiye anlatamazsınız. Ben yarın Konya'ya gideceğim diyeceğim ki, ‘Kardeşim, sana dayatacak, para eder mi etmez mi kumar gibi oynayacak, sonra diyecek ki bunu ekmediğin için seni cezalandırıp sopalarım seni.' Çiftçiyi, köylüyü sopalayamazsınız, ceza getiremezsiniz” dedi. CHP ve HDP milletvekilleri de planlamanın cezayla değil teşvikle yapılasını önerdi.

Çitfçi kârı değil, zararı hesaplıyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, amaçlarının çiftçiyi cezalandırmak olmadığını söyledi. Ürün planlamasını iklim değişikliği, kuraklık ve nüfus artışı gibi bir dizi gelişmenin zorunlu hale getirdiğini belirten Gizligider, “Tarımda bir sürdürülebilirlik tehlikesi, ürünün sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılması riski söz konusu. Artık üreticinin değil kâr etmesi hangi yıl hangi zararı edeceğinin hesaplandığı bir sürece geldik. Bizim bulabildiğimiz en iyi çözüm bu” dedi.