Çiftçiyi şimdi de ‘büyümeyen tohum’ vurdu

Ayçiçek deposu Trakya’da 160 bin dekar alana ekilen yeni nesil ayçiçek tohumu ürün vermeden tarlada kurudu. Mağdur olan binlerce çiftçi tohum şirketini suçluyor.

Erdoğan SÜZER

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Standart boyut

Sahipsiz kalan çiftçi uluslararası tohum şirketlerinin deneme tahtasına döndü. Uluslararası tohum firması Pioneer'ın P64LE145 ismini verdiği yeni nesil ayçiçek tohumunu ilk kez bu yıl tarlasına eken binlerce Trakya çiftçisi büyük hüsran yaşadı.

Kuraklığa dayanıklı diye ekilen tohum sıcağı görünce daha baş vermeden kurudu. Çiftçilerin ‘büyümeyen tohum' dediği ayçiçek tohumunun 160-170 bin dekar tarlaya ekildiği, ürün alınamadığı için 32 bin ton ayçiçeği ve 12 bin ton yağ kaybı olacağı hesaplandı. Çiftçinin yeni nesil tohumdan dolayı uğrayacağı tahmini parasal kaybın da 500 milyon lira civarında olacağı belirtiliyor. Tarladan ürün alamayan çiftçiler firma aleyhine tazminat davası açacak.

BAKANLIK TESCİL RAPORU VERMİŞ

Çiftçi tohum için Tarım Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne başvurdu ve müdürlük de bu ürünle birlikte 6 aday tohumu daha tescil etti. Tescil raporunda, Trakya Bölgesi ağırlıklı olmak üzere 9 farklı lokasyonda tane, yağ, yağ oranı gibi verim değerlerinin toplam 13 aşamada denendiği belirtildi. 2 yıllık denemede tohumun standartların üzerinde tane ve yağ verimi performansı sergilediği biçiminde rapor yazıldı.

Ancak testten geçip ilk kez bu ekim döneminde satılan tohumları alıp tarlasına eken çok sayıda çiftçi ürünün daha baş vermeden ve çiçek çıkarmadan kuruyup öldüğünü gördü, bütün emekler de boşa gitti. Firma yetkililerinin sorunun kuraklıktan kaynaklandığı yönünde çiftçilere açıklama yaptı. Çorlu Ziraat Odası ise firma aleyhinde dava açmak için girişimlere başladı.

YASA ‘TAZMİNAT’ DİYOR

5553 sayılı Tohumculuk Kanunu, kusurlu tohum ekip çiftçiyi mağdur eden tohum firmalarının zararı ödemeleri gerektiğine hükmediyor. Kanunda, “Fiillerinin ayrıca suç sayılma hâli saklı kalmak üzere, zarara neden olan kusurlu tohumluğu üreten, satan, dağıtan, ithal eden veya başka şekilde piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiler, meydana gelen zararı müteselsilen tazmin etmekle yükümlüdür” hükmü yer alıyor.

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