Çiğ süte dört kentte zam

İki ay önce artan maliyetler nedeniyle zam kararı alan süt üreticileri, bugün yüzde 8,87'lik bir zam kararı daha aldılar. Üreticiler, artan maliyetler nedeniyle önümüzdeki aylarda tekrar zam yapılabileceğinin sinyalini verdiler.

Selami AYDIN

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Köy-Koop Merkez Birliği üyesi kooperatifler Burdur'da çiğ inek sütü fiyatını yeniden belirlemek için toplandı.

Hay-Koop Antalya Birliği, Köy-Koop'un Denizli, Burdur, Isparta birlikleri ile süt işleyen sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıdan süt fiyatlarına zam kararı çıktı.

Toplantıda artan maliyetler gündeme getirildi, üreticilerin bu maliyetler karşısına süt fiyatlarına zam yapmadan ayakta kalamayacakları kaydedildi.

Bir litre çiğ sütün üretim maliyetini 2023 Haziran itibarıyla 10,54 TL olarak açıklayan Ulusal Süt Konseyi (USK) üreticinin sattığı çiğ süt satış fiyatını 11,50 TL'ye çıkarmıştı. Üreticinin beklentisi ise, zarar etmemek için litre başına çiğ süt fiyatlarının 14-15 TL'ye çıkması yönündeydi.

İKİ AYDA İKİNCİ ZAM

Süt üreticilerinin yaşadığı zorluklar sürerken 4 ildeki üretici birlikleri ortak bir toplantı yaparak, sanayiciye sattıkları sütün fiyatını yüzde 8,87 oranında artırdığını duyurdu.

Zam kararı alınarak fiyatlar Güney Marmara birlikleri ile eşitlendi. Buna göre 15 Ekim'den geçerli olacak zamlı çiğ inek sütü fiyatı 12 lira 40 kuruştan 13 lira 50 kuruşa çıkarıldı.

Dört kentin üretici birlikleri aynı gerekçelerle en son iki ay önce yüzde 12,72 oranında zam kararı almıştı.

‘YENİDEN TOPLANABİLİRİZ’

Denizli Bölge Birliği Başkanı Mehmet Varol, artan maliyetler nedeniyle çiğ süt fiyatına yeni bir zam gelebileceğinin sinyalini vererek şu açıklamalarda bulundu:

“İki ay önceki toplantıda belirlediğimiz fiyatın bizi 4-5 ay idare edeceğini düşünmüştük. İki ay ancak dayanabildik. Fiyatlarımızı güncellemek zorunda kaldık. Toplantımıza katılan sanayiciler 10 gün süre istediler. Onlar da müşterilerine durumu anlatacaklar. Bu nedenle zamlı fiyat 15 Ekim'den itibaren geçerli olacak. Bu güncelleme 15 gün mü idare eder yeni yıla kadar mı bilmiyorum. Bakarsınız bir iki ay sonra yeniden toplanabiliriz” ifadelerini kullandı.

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