Çiğ süte yüzde 35,2 zam

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 1 Ağustos itibarıyla üreticinin eline litre başına net 11,50 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. Çiftçinin sattığı çiğ süt fiyatlarındaki artış sanayicinin maliyetlerinde de artışa yol açacağı için, bu artışın perakende süt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Ulusal Süt Konseyi çiğ inek sütü tavsiye fiyatının 8,5 TL’den 11,50 TL’ye çıkarılmasına karar verdi. Açıklanan fiyata destek priminin dahil edilmediği belirtti.

Süt üreticileri, bir litre sütün üretim maliyeti 10,54 TL olduğu halde 8,5 TL’ye satıyordu. Üreticilerin beklentisi ise çiğ süt fiyatlarının 14-15 liraya çıkarılması idi.

USK'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatının litre başına 11,50 lira olarak belirlendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 11,50 TL olarak belirlenmiştir.

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir.

EKİM 2022’DEN BERİ FİYAT AÇIKLANMIYORDU

USK en son 14 Ekim 2022’de çiğ süt tavsiye fiyatını değiştirmiş ve üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar vermişti.

Artan maliyetlere karşın çiğ süt tavsiye fiyatının değişmemesi tepkilere neden olurken, maliyetlerle başa çıkmakta zorlanan çiftçiler hayvanlarını kesime veriyor.

Diğer bir yandan çiftçinin sattığı çiğ süt fiyatlarındaki artış sanayicinin maliyetlerinde de artışa yol açacağı için, bu artışın perakende süt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

BİR LİTRE SÜT 30 LİRAYA KOŞUYOR

Halihazırda düşen üretim ve artan maliyetler nedeniyle bazı markaların yarım yağlı bir litre süt fiyatları son dönemde 18,95 TL'den 24,95 TL'ye çıkarken; tam yağlı bir litre süt fiyatı ise 27,70 TL'ye kadar çıkmış durumda. Aynı pahalılık tüm süt ürünleri grubunda yaşanıyor. Peynirin kilosunun 100 lirayı geçmesinin ardından yoğurt fiyatları da çeşidine göre değişmekle birlikte 70 lirayı aştı; fiyatlar 42-72 TL aralığında değişiyor.

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