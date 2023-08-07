Çikolata fiyatları el yakacak

Sıcaklarla boğuşurken iklim krizinin üretime etkisi çikolatayı da vurdu. Kakaonun memleketi Batı Afrika’da El Nino verimi düşürdü, artan fiyatlara bir de iklim maliyeti eklenebilir.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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İklim krizi, çikolatayı da vurdu. Afrika'daki şiddetli yağmur nedeniyle kakao fiyatlarında artış beklenirken bunun çikolatadaki fiyat artışını da tetikleyeceği ifade ediliyor. Çikolata paketlerinin boyutunun da küçültülebileceği belirtiliyor. Kakaonun en çok yetiştirildiği yer olan Batı Afrika'da şiddetli yağış ve iklimi etkileyen küresel bir okyanus-atmosfer olayı olan El Nino'ya bağlı hava olayları nedeniyle bu yılki hasat verimsiz oldu.

46 YILIN EN YÜKSEK FİYATI

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız, çikolata üretiminin temel hammaddesi olan kakaonun, hasattaki verimsizlikten dolayı çikolata üretimini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Düşük kakao arzının çikolata için hammadde teminini zorlaştırması ve maliyetleri yükseltmesi beklenirken, Elif Aslı Yıldız, bunun çikolatada tüketiciye zam olarak yansıyabileceğini belirtti. Ekim 2022'ye göre kakaoda yüzde 40'lık bir fiyat artışı olduğunu kaydeden Yıldız, şunları söyledi:“Dünyayı sarsan yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan tedarik ve diğer sorunlar, çikolata üretimini de etkiledi. Çikolatanın ana maddesi olan kakaonun fiyatı şu anda ton başına 3 bin 160 dolar ile son 46 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Bu, geçtiğimiz ekim (2022) ayına göre yüzde 40'lık bir fiyat artışı anlamına geliyor. El Nino hava olayı sebebiyle bu yıl kakao üretiminde ciddi bir azalma söz konusu. Bu da çikolata fiyatlarının artışında etken bir sebep.” Marketlerde yaygın bir markanın 70 gram sütlü tablet çikolatası şu anda 21 liradan satılıyor.

Yüksek maliyet riski var

Hammadde temininde yaşanabilecek sıkıntılara ve stoklar üzerinde oluşabilecek baskılara dikkat çeken Elif Aslı Yıldız, yüksek maliyet riskine işaret etti. Yıldız, çikolata firmalarının paket küçültmeye gideceği iddialarına ilişkin ise kendilerinin böyle bir planı olmadığını kaydetti. 1.3 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olan çikolata sektöründe Türkiye'nin toplam çikolata üretimi, 2022'de yıllık 237 bin tona ulaşırken Türkiye'nin kakao ve kakao ürünleri ihracatı da 942 milyon 577 bin dolar olarak gerçekleşti.