Çin iPhone yasağını genişletiyor

Çin, kamu kurumlarında iPhone kullanma yasağını genişletiyor. Birçok kurum personele iPhone'larını işe getirmemelerini söyledi. Apple'ın en büyük pazarlarından birisi olan Çin'de getirilen yasak şirketin hisselerini düşürdü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çin, hassas departmanlarda iPhone kullanımına yönelik yasağı devlet destekli kurumlara ve devlet şirketlerine genişletmeyi planlıyor.

Konuya hakim kaynaklar, Wall Street Journal’ın dünkü haberini doğrulayarak, birçok kurumun personele iPhone’larını işe getirmemeleri yönünde talimat vermeye başladığını söyledi.

Buna ek olarak, kimliğinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Pekin’in bu kısıtlamayı devlete ait işletmeleri ve hükümet kontrolündeki diğer kuruluşları da kapsayacak şekilde genişletmeyi planladığını söyledi.

NEDEN YASAK GELİYOR?

Yasak, Pekin’in Amerikan yazılım ve donanımlarına olan bağımlılığını azaltma çabasının ve hassas ortamlarda yabancı teknoloji kullanımını bitirme projesinin bir parçası.

Öte yandan bu yasak, Apple’ın gelirinin yaklaşık beşte birini sağladığı ve milyonlarca Çinliyi istihdam eden fabrikalara ev sahipliği yapan pazardaki konumunu tehdit ediyor. Ayrıca Çin dünyadaki iPhone’ların çoğunun üretildiği ülke olarak biliniyor.

Kaynaklara göre, kaç kurumun kişisel cihazlara kısıtlama getirebileceği belli değil. Konu ile ilgili henüz resmi veya yazılı bir tedbir de alınmadı. Devlet kuruluşlarının yasakları uygulama konusunda farklılık göstereceği düşünülüyor.

HİSSELER DÜŞTÜ

Diğer yandan Çin’in Apple’a zarar verme ihtimali Çarşamba günü ABD’deki yatırımcıları sarstı. New York’ta Apple hisseleri günlük yüzde 3,6 kayıpla 4 Ağustos’tan bu yana en büyük tek günlük düşüşünü gerçekleştirdi.

Apple, teknoloji hisselerindeki daha geniş yükselişin bir parçası olarak bu yıl yüzde 46 kazandırmıştı.

İlginizi Çekebilir Çin, devlet kurumlarında iPhone kullanımını yasakladı