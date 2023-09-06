Çin, devlet kurumlarında iPhone kullanımını yasakladı

Çin, hükümete bağlı kurumlarda İphone kullanımını yasaklama kararı aldı. Kararın ne kadar kapsayıcı olduğu ise henüz belli değil.

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Çin, hükümete bağlı kurumlarda Apple’ın iPhone cihazlarını ve diğer yabancı marka cihazları iş amaçlı kullanmalarını ve bu cihazları ofise getirmelerini yasakladı.

Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre bu cihazları kullanma yasağı geçen haftalarda üst düzey yöneticileri tarafından çalışanlarına getirildi ancak bu kararın ne kadar kapsayıcı olduğu henüz belli değil.

Haberde, Apple harici diğer telefon üreticilerinin ismi yer almadı.

Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi Reuters’ın sorularına henüz yanıt vermedi.

KARAR YABANCI ŞİRKETLERDE ENDİŞE YARATABİLİR

Yasak kararı, analistlerin yeni model iPhone’ların tanıtılacağını düşündüğü Apple’ın gelecek haftaki etkinliği öncesinde alınırken bu karar ABD ve Çin arasında gerilimin tırmanması nedeniyle Çin’de faaliyet gösteren yabancı şirketlerde endişe yaratabilir.

Çin son yıllarda, veri güvenliği endişelerinina artmasıyla şirketlere yönelik yeni kanunlar ve kurallar çıkarmaya başlamıştı.

ABD ve Çin ilişkileri, Washington’ın müttefikleriyle beraber Çin’in çip sektörü için gerekli ekipmana ulaşmasını engellemeye çalışması nedeniyle gerilirken Beijing de uçak üreticisi Boeing BA.N ve çip şirketi Micron Technology MU.O gibi ABD şirketlerinden sevkiyatları kısıtlamıştı.

Çin, Apple’ın en büyük pazarları arasında ve şirketin neredeyse beşte bir gelirini oluşturuyor. (REUTERS)

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