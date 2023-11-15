Çin dünyanın en hızlı internet ağını kurdu

Çin, saniyede 1,2 terabit hızında veri iletebilen dünyanın ilk internet ağını devreye aldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Huawei Technologies ve China Mobile, Pekin’i güneye bağlayan 3 bin kilometrelik bir internet ağı kurdu ve bu ülkenin en son teknolojik atılımı olarak lanse edildi.

İki firma Tsinghua Üniversitesi ve araştırma sağlayıcısı Cernet.com ile işbirliği yaparak saniyede 1,2 terabitlik bant genişliğine ulaşan dünyanın ilk internet ağını kurdu. Üniversiteden yapılan açıklamada, denemelerin 31 Temmuz’da başladığı ve o zamandan beri çeşitli testlerden geçtiği belirtildi.

SANİYEDE 150 FİLM

Bu hızda bir ağ, 150 adet 4K filmi bir saniyeden kısa sürede gönderebilir seviyede. Xinhua Haber Ajansı, Tsinghua’nın web sitesinde yer alan bir haberde, ağın “Çin’in yerel olarak sahip olduğu kilit teknolojilere dayalı olarak işletildiğini” söyledi.

Tsinghua, projeyi sektörde bir ilk olarak tamamen yerli teknolojiye dayandırıyor ve açıklamasında Huawei’ye önemli bir yer veriyor. Çinli firma ağustos ayında Çin’de üretilen sofistike bir işlemciye sahip 5G akıllı telefonunu piyasaya sürdüğünde büyük yankı uyandırmıştı.

Şubat ayında Huawei’nin küresel rakibi Nokia, Avrupa’daki bir optik ağ üzerinde yaklaşık 118 km’lik mesafede saniyede 1,2 terabite ulaştığını duyurmuştu. Şuanda Çoğu ülkenin ağı saniyede 100 gigabit hızında çalışıyor. ABD ise Internet2 ile ağını saniyede 400 gigabite yükselttmişti.