Çin ekonomisinde olumsuz yöne işaret eden veriler artıyor

Çin'in ekonomik sıkıntıları artıyor. Ülke ekonomisinden her hafta daha fazla olumsuz haber geliyor. Son veriler, ülkenin imalat faaliyetinin art arda beşinci ayda daraldığını gösterdi. Ekonomistler Çin'in 2023 ve 2024 büyüme tahminlerini düşürdü.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin için olumsuzluklar artmaya devam ediyor.

Ülkenin inşaat ve sanayi sektöründe veriler bozulmaya işaret ederken varlık piyasalarındaki yabancılar da hisse senetlerini satmaya sürdürüyor.

Ekonomistler ise Çin’in ekonomik beklentileri konusunda kötümserliğini koruyor. Bloomberg’in anketine katılan tahminciler hem 2023 hem de 2024 için büyüme beklentilerini düşürdü.

İMALAT SEKTÖRÜ DARALDI, YABANCI SATIŞLARI SERT ARTTI

Çin’in imalat sektörü de ağustos ayında art arda beşinci kez daraldı. Ülkenin imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) daralmaya işaret ederek 50 seviyesinin altında kaldı. İmalat PMI ağustosta 49,7 olarak gerçekleşti.

Ayrıca Çin piyasalarındaki yabancı satışları da sert arttı. Yabancılar, Çin ekonomisinde yavaşlayan büyüme ve ülkenin emlak sektöründe kötüleşen krize ilişkin endişeler nedeniyle ağustosta 12 milyar dolarlık rekor miktarda Çin hisse senedi sattı.

Öte yandan Çinli inşaatçıların dolar cinsinden borçlarını ödeyememesi de iki yılda 53 şirketin çöküşüne yol açan ülkenin emlak krizinin kötüleşeceğinin işareti olarak görülüyor.

EMLAK KRİZİ SÜRÜYOR

Resmi verilere göre emlak sektörüne yatırım bu yılın ilk yarısında yüzde 7,9 düştü. Sektör bir bütün olarak geçen çeyrekte küçüldü ve 2021’den beri devam eden daralma eğilimine devam etti.

Bir zamanlar Çin’in satış açısından en büyük geliştiricisi olan Country Garden Holdings, 7 Ağustos’ta kaçırılan iki tahvil kuponunu 30 günlük ödemesiz dönemin sonuna kadar telafi edemezse bir sonraki domino taşı olabilir. Şirket sadece yılın ilk yarısında 6,7 milyar dolar zarar bildirmişti.

Emlak sektörü ülkenin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor. Sektörün karşılaştığı olumsuzluklar arasında ağır borç yükleri ve yeni mülklere olan talebin yavaşlaması bulunuyor. Bu da büyümenin tahminlerin çok altında gelmesine neden oluyor.

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