Çin ekonomisinde sorunlar büyüyor

Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin veriler alarm verdi, gayrimenkul sektöründeki borç problemleri sürdü. Merkez Bankası faiz indirirken yuan dolar karşısında geriledi. Ulusal İstatistik Bürosu yüksek seyreden genç işsizliğine ilişkin istatistikleri paylaşmadı

Sozcu.com.tr

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Çin’de temmuz ayı göstergeleri, ülke ekonomisinin üretim, tüketim, yatırımlar, ve istihdam dahil çok sayıda alanda Covid-19 sonrasında toplanmada güçlüklerin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede temmuz ayı ve ilk 7 ayı kapsayan, sanayi üretimi, perakende satışlar ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Buna göre, büyük sanayi üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarken hazirandaki yüzde 4,4 artışın gerisine düştü. Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise temmuzda yıllık yüzde 2,5 artarak hazirandaki yüzde 3,1’lik yükselişe göre daha düşük performans gösterdi.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ, YUAN DÜŞTÜ

Çin ayrıca ekonomik aktiviteyi desteklemek amacıyla bir yıllık faiz oranlarında 15 baz puan kesintiye giderek Covid salgınının başlangıcından beri en büyük faiz indirimini yaptı. Ekonomideki kırılganlıkların artmasıyla yuan dokuz buçuk ayın en düşük seviyesini gördü.

Kaynaklar Reuters’a verdikleri bilgide, Çin’in devlet kontrolündeki başlıca bankalarının yuandaki hareketi yatıştırmak için spot piyasaya müdahale ettiğini söyledi Yuan, dolar karşısında 7,2743 seviyesinde seyretti.

GAYRIMENKUL SEKTÖRÜNDE SORUN BÜYÜYOR

Öte yandan Çin’in en büyük özel gayrimenkul geliştirme şirketinin borç sorunlarının ev satın alanlar ve finansal kurumlar üzerinde baskı yaratabileceği endişeleriyle piyasalarda tedirginlik oluşurken, sektörde ve ekonomide yakın zamanda toparlanma olacağına ilişkin tahminler epey zayıfladı.

Çin ekonomisinin temellerinden birini oluşturan gayrimenkul sektörü satışlardaki düşüşler, likidite darlığı ve 2021’den beri bir dizi gayrimenkul geliştirme şirketinin temerrüde düşmesi nedeniyle zaten zor bir dönemden geçiyordu.

Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Country Garden’ın borç problemleri, yurt içi tahvillerinin işlemlerinin durdurulmasıyla derinleşti. Gayrımenkul sektöründeki sorunlar ekonomik toparlanmaya dair endişeleri artırdı.

Mali destek sağlanmadığı takdirde daha fazla gayrimenkul şirketinin iflasın eşiğine gelebileceğine dair endişeler nedeniyle, yetkililerin ekonomiye olan güveni yeniden oluşturmaları konusunda baskı artıyor.

Capital Economics analisti Julian Evans-Pritchard, yatırımcılara gönderdiği notta, “Politika desteği yakın zamanda artırılmazsa, ekonominin resesyona girme riski var” dedi.

ING’de Asya-Pasifik araştırma başkanı Robert Carnell bir notta, “Piyasa, Çin Merkez Bankası’nın para politikasını tekrar gevşetmeden önce eylüle kadar beklemesini umuyordu. Bugünkü indirimler, yetkililerin makroekonominin durumuyla ilgili endişelerinin arttığını gösteriyor” dedi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ RAKAMLARI AÇIKLANMADI

Kentlerdeki işsizlik oranı temmuzda önceki aya göre 0,1 puan artarak 5,3’e çıkarken Ulusal İstatistik Bürosu, yüksek seyreden genç işsizliği rakamları dahil yaş gruplarına göre işsizlik rakamlarını, “çalışma istatistiklerinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu” gerekçesiyle açıklamadı.

Covid-19 salgının başından bu yana ülkede yüksek seyreden 16-24 yaşlarındaki genç nüfustaki işsizlik, haziranda yüzde 21,3 çıkarak 1990’lardan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Genç işsizlik rakamlarının yayınlanmasının askıya alınması, Çin sosyal medya platformu Weibo’da anında trend oldu. Bazı kullanıcılar Çin İstatistik Bürosu’na tepki gösterdi. (AA, REUTERS, SÖZCÜ)

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