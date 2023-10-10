Çin ekonomiye yönelik yeni destek önlemleri açıklamaya hazırlanıyor
Bloomberg'te yer alan bir habere göre Çin, büyüme hedefine ulaşmak için yeni destek adımlarını değerlendiriyor.
Çin hükümeti yıllık ekonomik büyüme hedefine ulaşmak için ekonomiye yönelik yeni destek önlemleri açıklamaya hazırlanıyor ve 2023 bütçe açığını artırmayı planlıyor.
Bloomberg’te yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, yetkililer su koruma projeleri gibi altyapı harcamaları için en az 1 trilyon yuan (137,1 milyar dolar) ek tahvil ihraç etmeyi değerlendiriyorlar. (REUTERS)