Çin için 3 trilyon dolarlık gizli rezerv iddiası

Biden yönetiminin eski ticaret danışmanı, Çin'in yaklaşık 3 trilyon dolarlık gizli döviz rezervi olduğunu öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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ABD’de Joe Biden yönetiminin eski ticaret danışmanı olan Brad Setser, Çin’in döviz rezervinin gerçekte 3 değil yaklaşık 6 trilyon dolar olduğunu, bunun yaklaşık 3 trilyon dolarlık kısmının farklı kurumların bilançolarında “saklı” olduğunu yazdı.

Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) resmi rezerv varlığının 3,1 trilyon dolar olduğunu ancak yaklaşık 3 trilyon dolarlık rezervin de kamuya ait ticari bankaların varlıkları arasında bulunduğunu öne süren Setser, bu kısmı “gölge rezerv” olarak adlandırdı.

‘DÜNYA İÇİN RİSK’

The China Project (Çin Projesi) adlı New York merkezli bir haber platformunda yayımlanan bir rapora imza atan Setser, bu saklı rezervin küresel ekonomi için de yeni tür bir risk teşkil ettiğini öne sürdü.

Çin’in resmi rezervlerinin son yıllarda yatay seyrettiğini ancak saklı rezervlerinin dış ticaret fazlası sayesinde arttığını öne süren Setser, ülkede şeffaflık olmamasının dünya için de sorun olduğunu, Çin’in küresel ekonomideki merkezi konumu nedeniyle yaptığı her şeyin dünyanın geri kalanı için devasa etkilere sahip olacağını vurguladı.

Çin’in resmi döviz idaresi, Bloomberg’in konuya ilişkin sorusuna yanıt vermedi.

‘KUŞAK YOL PROJESİNDE KULLANIYOR OLABİLİR’

ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi’nde (CFR) kıdemli araştırmacı da olan Setser, saklı rezervin, ‘kuşak ve yol’ projesinin finansmanında kullanılıyor olabileceğine, Çin’in 2009’daki küresel finans krizi sonrasında döviz rezervlerini yönetmek için yeni yollar bulma kararı aldığına işaret etti.

Setser, Çin’in devasa miktarda döviz biriktirdiğine, dünyada büyük bir kreditör konumunda bulunduğuna ve Çin’in iç borç sorunları konuşulurken söz konusu saklı rezervlerinin unutulduğuna dikkat çekti.

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