Çin ihracat istilasına başladı

Coronavirüs salgını sonrası Çin’in kapanması ve yükselen navlun fiyatları ile 313 milyar dolarlık yatırım alan makine ve teçhizat sektörü, Çin’in ihracat istilasından endişeli.

Sayime BAŞÇI

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Pandemi sonrası dönemde 3 yılda 313 milyar dolarlık yatırım alan makine ve teçhizat sektöründe zirveden dönüş başlarken, fiyat rekabetine kaliteyi de eklemeye başlayan Çin'in bu alanda da ciddi bir ihracat istilasına başladığı kaydedildi. Özellikle Avrupa'da makine sektöründe Çin'in şirket alımlarına başladığı ve Türkiye için bir risk yarattığına işaret edilirken, sektör temsilcileri Türk şirketlerinin bu konudaki endişelerinin ‘yağmur gibi' yağmaya başladığını kaydetti.

ENDİŞELER YAĞMUR GİBİ

Denizlerinde ve topraklarında petrol ile doğalgaz arayan Türkiye'nin cari açığını bambaşka bir yere getirecek asıl sektörün makine olduğunu kaydeden Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED)Başkanı Adnan Dalgakıran, sektörün ekonomide lokomotif rol oynadığını kaydetti. Pandemi döneminde yüksek navlun fiyatları ve Çin'in kapanması sonrası Türkiye'nin hem ihracatta hem de iç yatırımlarda hız kazandığına işaret eden Dalgakıran, “Çin çok ciddi bir şekilde dünyada adeta büyük bir ihracat istilasına geçmiş vaziyette. Bu ivmeyi kalitesini de artırarak sürdürüyor. Makine firmalarından yağmur gibi endişe yağıyor. Bir Çinli makineci ile bir Türk makineciyi karşılaştırdığımızda yüzde 25-30 daha uygun fiyatlı sac kullanıyor” dedi.

Pandemi esnasında tedarik zincirinde konjonktürel bir durum yaşandığını kaydeden Dalgakıran, bu ortadan kalkınca ihracat rakamlarında sıkıntılı sürece girildiğini belirtti. Çin'in sektör üzerindeki etkisine de dikkat çeken Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Ağrikli de Çin'in vadeli satış ve açık hesap yolları ile satış yaptığını belirterek, “Yüzde 15 indirim de yaptılar. Biz tamamen burada korumasızız. Vadeli satış

yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Mühendisler 2 katı maaşa savunmaya geçiyor

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Ağrikli, beyin göçünün makine mühendisleri arasında da yaşandığını aktararak, önce savunma sanayi şirketlerine kancayı atan Avrupalı şirketlerin şimdi de özel sektörlerden nitelikli çalışan çektiğini belirtti. Ağrikli, çalışanların özel sektörden kamuya ve savunma sanayi şirketlerine geçtiğini ve iki katı maaş aralığına geçildiğini söyledi.

3 senede makine teçhizat yatırımı yüzde 65 arttı

Sektörün ihracat ve yatırım performansına ilişkin bilgi veren Makina ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, dünyanın yerinde saydığı bir dönem olduğunu, makinecilerin ise bu üç yılı en iyi değerlendiren sektör olduğunu kaydetti. “Türkiye 2020'de milli gelirin yüzde 11.4'ünü makine ve teçhizat yatırımına ayırdı. Dünya gelirinin yüzde 6'sı makine yatırımlarına olur ortalamada. 3 senede yüzde 65 arttı makine teçhizat yatırımı. Türkiye 3 senede toplam 313 milyar dolar makine teçhizat yatırımı yapar hale geldi” ifadelerini kullanan Karavelioğlu, Bu sene sonunda Türkiye makine ithalatının 45 milyar dolar ihracatının ise 29 milyar dolar olacağını dile getirdi.