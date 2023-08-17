Çin’de borç krizi finans sektörüne sıçradı

Çin'de emlak sektöründe başlayan borç krizi finans sektörüne de sıçradı. Pekin merkezli varlık yönetim şirketi Zhongzhi Enterprise Group yatırımcılara bir likidite kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Çinli varlık yönetim şirketi Enterprise tarafından kontrol edilen bir şirketi olan Zhongrong International Trust Co’nun, temmuz sonundan bu yana onlarca kupon ödemesini kaçırdığı ortaya çıktı.

Yatırımcılarla toplantı yapan Zhongzhi Enterprise Group, yatırımcılarına likidite kriziyle karşı karşıya olduğunu ve borçlarını yeniden yapılandıracağını açıkladı. Şirket basının sorularına ise yanıt vermedi.

Zhongzhi’nin karşı karşıya olduğu likidite krizi Çin’deki emlak sektöründeki sorunların diğer sektörler üzerindeki etkisinin arttığını gözler önüne serdi.

ENDİŞELER ARTTI

Emlak sektöründe iki yıldır süren bir likidite kriziyle boğuşan Pekin için kriz kritik bir anda geldi. Krizin varlık yönetimi işlerini yürüten bir şirkete sıçraması, bankacılık sektörüne ilişkin endişeleri artırdı.

Yatırımcılar ile yapılan toplantıda Pekin merkezli şirketin yönetimi, kapsamlı bir denetimin yürütülmesi için büyük muhasebe danışmanlık şirketlerinden birine yetki verildiğini ve şirketin stratejik yatırımcılar aradığını söyledi.

Nomura’nın Çin baş ekonomisti Ting Lu, konu ile ilgili kaleme aldığı bilgi notunda tahvil ödemelerini kaçıran emlak şirketi Country Garden’a da atıfta bulunarak, “piyasalar Çin’in emlak sektöründeki çöküşü ve sonrasını hâlâ hafife alıyor” dedi.

EMLAK KRİZİ BÜYÜYOR

Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Country Garden’ın borç problemleri, yurt içi tahvillerinin işlemlerinin durdurulmasıyla derinleşirken, şirketin hisseleri 14 Ağustos’ta yüzde 16 düşüşle tarihi dip seviyeye düşmüştü.

Çin’in en büyük özel gayrimenkul geliştirme şirketinin borç sorunlarının ev satın alanlar ve finansal kurumlar üzerinde baskı yaratabileceği endişeleriyle piyasalarda tedirginlik oluşurken, sektörde ve ekonomide yakın zamanda toparlanma olacağına ilişkin tahminler epey zayıflamıştı. (REUTERS, SÖZCÜ)

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