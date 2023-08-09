Çin’de deflasyon korkusu başladı

Türkiye yıllık bazda yüzde 50'ye yaklaşan enflasyonla boğuşurken Çin'de ise düşen enflasyon endişeleri artırıyor. Hükümetin fiyatların sürekli düşmesi anlamına gelen 'deflasyon' tehlikesine karşı talebi artıracak önlemler alması bekleniyor.

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Çin’de üretici fiyatlarında devam eden gerileme ve tüketici fiyatlarındaki durgunluk deflasyon riskine dair endişeleri artırdı.

Üretici fiyatlarında 9 aydır süren düşüş eğilimi temmuzda da devam ederken tüketici fiyatları Şubat 2021’den bu yana ilk kez azaldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Temmuz 2023 verilerini açıkladı. Temmuzda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yüzde 0,3 geriledi.

DEFLASYON ENDİŞESİ ARTIYOR

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, haziranda sabit kaldıktan sonra temmuzda yüzde 0,3 gerileyerek deflasyon endişelerini artırdı. TÜFE, mart ayından itibaren yüzde 1’in altında artışlar kaydederek durgunluk seyrine girmişti.

Endeks temmuzda önceki aya göre yüzde 0,2 artsa da tüketici talebinde kalıcı toparlanma işareti görülmüyor. Gıda fiyatları hazirandaki yüzde 2,3 artışın ardından temmuzda yüzde 1,7 azalırken, haziranda yüzde 0,6 gerileyen gıda dışı enflasyon temmuzda sabit kaldı.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek tüketici enflasyonundaki artış haziranda yüzde 0,4 iken temmuzda yüzde 0,8 oldu. Analistler fiyatların üst üste üç ayda azalması olarak tanımlanan “deflasyon” riskine karşı hükümetin iç talebi güçlendirmeye yönelik tedbirler alması gerektiğine işaret ediyor.

ÜFE 10 AYDIR DÜŞÜYOR

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE’de ise 2022’nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme, bu yılın ilk 7 ayında da sürdü. ÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 4,4, aylık bazda yüzde 0,2 geriledi.

Üretici fiyatlarındaki gerileme imalat sektörünün Covid-19 salgınının ve süregelen olumsuz dış koşullarında etkisinden hala çıkmadığını gösteriyor. Hükümet, 5 Mart’ta Ulusal Halk Kongresi’ne sunduğu çalışma raporunda, bu yıl enflasyonu yüzde 3 civarında tutmayı hedeflediğini bildirmişti. (AA)

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