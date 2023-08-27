Çin’de sanayi şirketlerinin kârları ilk 7 ayda yüzde 15,5 azaldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, ülkede sanayi şirketlerinin kârları ilk 7 ayda yüzde 15,5 azaldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çin’de sanayi şirketlerinin kârlarının, Ocak-Temmuz 2023’te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 gerilediği bildirildi.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (2,74 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam kârları, ocak-temmuz döneminde 3,94 trilyon yuan (540 milyar dolar) oldu.

Söz konusu dönemde kârlılık geçen yıla göre yüzde 15,5 azaldı. 41 sanayi kolundan 13’ünde kâr artışları kaydedildi. Ülkede temmuzda sanayi üretimi yüzde 3,7 ile beklentilerin altında artış göstermişti.

Geçen yıl bahar aylarında başta ülkenin en büyük şehri Şanghay olmak üzere kilit sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerde Covid-19 salgınları nedeniyle uygulanan kapanma ve karantina tedbirlerin yarattığı düşük baza rağmen bu yıl kârlılığın düşmesi, sanayi üretiminin salgın sonrası toparlanmasına dair olumsuz işaretler veriyor.

Çin’de sanayi kuruluşlarının kârları, 2022’de önceki yıla göre yüzde 4 azalmıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir Deprem konut ihalelerini alan 16 şirket de tanıdık çıktı