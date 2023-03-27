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Çin’de sanayi şirketlerinin kârları yılın ilk iki ayında geriledi

Çin'de sanayi şirketlerinin kârları, şubat sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 düşüş kaydetti.

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Çin’de sanayi şirketlerinin kârları yılın ilk iki ayında geriledi

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,9 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam kârları, ilk iki ayda 887,2 milyar yuan (yaklaşık 128,9 milyar dolar) oldu.

Şubat sonu itibarıyla sanayi kuruluşlarının toplam gelirleri yüzde 1,3, giderleri yüzde 21,6 artarken, kârları 2022’nin ilk iki ayına göre yüzde 22,9 azaldı.

41 SANAYİ KOLUNUN 28’İNDE KÂRLILIK DÜŞTÜ

Aynı dönemde yabancı şirketlerin kârları yüzde 35,7, özel sektör firmalarının karları yüzde 19,9 düşüş kaydetti.

41 sanayi kolunun 28’sinde kârlılık azalırken 13’ünde kâr artışları kaydedildi.

Çin’de sanayi kuruluşlarının kârları 2022’de önceki yıla göre yüzde 4 azalmıştı. (AA)

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