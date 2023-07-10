Çin’de üretici fiyatları son 7,5 yılın en sert düşüşünü yaşadı

Çin'de üretici fiyatları haziranda yıllık bazda yüzde 5,4 düştü. Aylık bazda ise üretici enflasyonu yüzde 0 olarak gerçekleşti. Üretici fiyatları Aralık 2015'ten bu yana en sert düşüşünü yaşadı.

Sozcu.com.tr

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Çin Ulusal İstatistik Bürosu bugün haziran ayı üretici enflasyonunu açıkladı. Buna göre, üretici fiyatları (ÜFE) haziranda yıllık bazda yüzde 5,4 düştü. Aylık bazda ise üretici enflasyonu yüzde 0 olarak gerçekleşti.

Böylece üretici fiyatları üst üste dokuzuncu kez geriledi. Yıllık ÜFE Aralık 2015’ten bu yana en sert düşüşünü kaydetmiş oldu.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Çin’de ÜFE mayıs ayında yıllık yüzde 4,6 düşüş kaydetmişti. Haziran ÜFE’nin ise yıllık yüzde -5 civarında olması bekleniyordu. Haziranda aylık ÜFE’nin ise yüzde 0,2 olması öngörülmüştü.

Çin’in üretici enflasyonu verileri, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Veriler, Çin ekonomisinin “sıfır Covid” uygulamasının etkilerinden kurtulması için daha güçlü politika desteğine ihtiyaç duyabileceğini gösterdi.

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