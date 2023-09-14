Çin’den Avrupa’ya ‘otomobil soruşturması’ uyarısı

AB, Çin'in elektrikli otomobil endüstrisine yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturma başlattı. Çin hükümeti, soruşturmayı kınadı. Soruşturma, Çin-AB ticaret ilişkilerinde yeni bir gerilim kaynağı olabilir.

Sozcu.com.tr

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Çin hükümeti, AB’nin Çin’in elektrikli otomobil endüstrisine yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasını eleştirdi ve bunun ilişkiler üzerinde olumsuz bir etkisi olacağı konusunda uyardı.

Pekin, Avrupa Komisyonu’nun Çin’in elektrikli araç sübvansiyonlarına yönelik bir soruşturma başlatmasını eleştirdi. Çinli otomobil üreticilerinin hisseleri düşerken Pekin bu durumun ekonomik ve ticari ilişkilere zarar vereceği konusunda uyarıda bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in dün duyurduğu soruşturmaya göre, komisyon Çin’i küresel pazarları büyük devlet sübvansiyonları sayesinde yapay bir şekilde düşük fiyatlara sahip elektrikli otomobillerle doldurmakla suçlamıştı.

Soruşturmada Çin’in adil rekabeti bozmaya yönelik bir girişimi olduğu iddia edilirken Leyen aynı zamanda Pekin’le belki de en ciddi ticaret savaşlarından birini başlatmış oldu.

PEKİN’DEN KINAMA

Çin Ticaret Bakanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, soruşturmanın “küresel otomotiv endüstrisini ve AB de dahil olmak üzere tedarik zincirini ciddi şekilde bozacak ve Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkileri üzerinde olumsuz etki yaratacak korumacı eylem olduğunu” söyledi.

Açıklamada, “Çin, AB’nin korumacı eğilimlerine ve takip eylemlerine yakından dikkat edecek ve Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını sıkı bir şekilde koruyacaktır” ifadelerine yer verildi.

Çin Ticaret Bakanlığı, “AB otomobil şirketleri uzun yıllardır Çin’de yatırım yapıyor ve faaliyet gösteriyor. Çin pazarı, birçok AB otomobil şirketi için en büyük denizaşırı pazar haline geldi” değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık Çin’in elektrikli araç endüstrisinin rekabet gücünü çok çalışarak elde ettiğini, AB dahil tüketiciler tarafından tercih edildiğini ve iklim değişikliğiyle mücadeleye ve Avrupa Birliği de dahil olmak üzere yeşil dönüşüme önemli katkılarda bulunduğunu ekledi.

ÇİN’İN PAYI ARTIYOR

Çin’in elektrikli araçları hâlâ birliğin pazarının yalnızca küçük bir payını temsil ediyor, ancak bu rakam hızla büyüyor ve iki yıl içinde yüzde 15’e ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Bu firmaların hızlı yükselişi, on yıldan fazla bir süre önce güneş paneli pazarının Çinli üreticilerin hakimiyetine geçen AB’de endişelere neden oldu.