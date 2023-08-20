Çin’den bankalara kredileri artırma çağrısı

Çin Merkez Bankası (PBoC) yetkilileri, bankalara daha önce yaptıkları çağrılara bir yenisini ekledi. Cuma günü banka yöneticileriyle görüşen yetkililer, ekonomik toparlanmayı desteklemek için bankalardan kredileri artırmalarını istedi.

Sozcu.com.tr

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Çin Merkez Bankası (PBoC) yetkilileri cuma günü banka yöneticileriyle görüştü. Yetkililer ekonomik toparlanmayı desteklemek için bankalardan kredileri artırmalarını istedi.

Çinli yetkililer ekonomik toparlanmadaki yavaşlamaya karşı, bankalar ve borsalarla görüşerek destek istedi.

Yetkililer, kredi artırımının yanı sıra konut kredilerinin (mortgage) ayarlanmasını ve optimize edilmesi için çağrıda bulundu.

Toplantıda ayrıca yerel yönetimlerin borç risklerini önlemek ve azaltmak için finans sektörüyle alınan önlemler de tartışıldı.

DAHA ÖNCE YAPILAN ÇAĞRILARA YENİSİ EKLENDİ

Çin daha önce de defalarca bankalarını ekonomiyi desteklemek için kredi oranlarını artırmaya çağırmıştı. Çinli yetkililerin çağrılarına karşın, bankalar, temmuz ayında 2009’dan bu yana en düşük aylık kredi miktarını verdi.

Kredilerdeki düşüş, Çin’deki zayıf talebin bir başka işareti olarak görülüyor ve uzun süreli deflasyon baskısı riskini artırıyor.

PBOC’den bugün yapılan açıklamada, başta büyük devlet bankaları olmak üzere büyük finans kuruluşlarının kredi kullanımlarını artırması ve kredi vermede büyük dalgalanmalardan kaçınması gerektiği kaydedildi.

Merkez Bankası açıklamasında, düzenleyiciler ve finans kurumlarının yerel yönetim borcuyla ilişkili riskleri azaltmada koordinasyon sağlaması ve bu tür izlemeyi güçlendirmesi gerektiğini de söyledi.

SÜRPRİZ FAİZ İNDİRİMİNE GİTMİŞLERDİ

PBoC, ekonomik toparlanmadaki yavaşlamaya karşı politika faizini, hazirandaki indirimin ardından bir kez daha düşürerek parasal genişlemeye gideceğinin işaretini vermişti.

PBoC'den yapılan açıklamada, 1 yıllık faiz oranının (MLF) 15 baz puan düşürülerek yüzde 2,65'ten yüzde 2,50'ye çekildiği bildirilmişti.

Merkez Bankası, politika faizini en son haziranda 10 baz puan düşüşle yüzde 2,75'ten yüzde 2,65'e çekmişti.

Analistler, beklenmedik faiz indiriminin, temmuzda yeni kredi hacminde görülen ani daralmaya yanıt olduğu değerlendirmesini yapıyor.

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