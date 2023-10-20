Çin’den grafit ürün ihracatına kısıtlama

Dünyanın en büyük grafit üreticisi Çin, temel batarya malzemelerinin ihracatını kısıtlayacak.

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Global üretim hakimiyeti konusunda zorluklarla karşı karşıya kalan Çin, kritik minerallerin tedarikini kontrol etmeye yönelik adım çerçevesinde, ulusal güvenliği korumak için bazı grafit ürünleri için ihracat izni talep edeceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük grafit üreticisi ve ihracatçısı olan Çin, aynı zamanda dünyadaki grafitin yüzde 90’ından fazlasını rafine ederek neredeyse tüm elektrikli araç akü anotlarında kullanılan malzemeye dönüştürüyor.

Çin Ticaret Bakanlığı ihracat izni isteme adımının “küresel tedarik zinciri ve sanayi zincirinin güvenlik ve istikrarının sağlanmasına ve ulusal güvenlik ve çıkarların daha iyi korunmasına yönelik olduğunu” açıkladı.

Çin gümrük verilerine göre Çin’den en çok grafit alan ülkeler arasında Japonya, ABD, Hindistan ve Güney Kore yer alırken, Bakanlık belirli bir ülkeyi hedef almadığını da açıkladı.

Yeni kısıtlamalar kapsamında Çin, 1 Aralık’tan itibaren ihracatçıların yüksek saflıkta, yüksek sertlikte ve yüksek yoğunlukta sentetik grafit malzeme ve doğal pul grafit ve ürünleri dahil olmak üzere iki tür grafit sevkiyatı için izin başvurusunda bulunmalarını isteyecek. (REUTERS)

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