Çin’in imalat faaliyeti üst üste beşinci ayda daraldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) açıkladığı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta geçen aya göre 0,4 puan artışla 49,7'ye çıksa da daralma eşiğini aşamadı.

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Çin’de imalat sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verileri 5 aydır büyüme eşiğinin altında seyrediyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (UİB) açıkladığı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta geçen aya göre 0,4 puan artışla 49,7’ye çıksa da daralma eşiğini aşamadı.

İmalat PMI, Covid-19 sonrası toparlanma işaretlerinin görüldüğü 2023’ün ilk üç ayındaki yükselişin ardından ikinci çeyrekten itibaren yeniden büyüme eşiğinin altına inmişti.

TOPARLANMADAKİ KIRILGANLIK SÜRÜYOR

İmalat sanayinde yeni siparişler alt endeksi 49,5’ten yüzde 50,2’ye yükselerek genişleme doğrultusunu işaret ederken yeni ihracat siparişleri alt endeksi 46,3’ten yüzde 46,7’ye çıksa da daralma bölgesinde kaldı.

Piyasaya güveninin göstergesi kabul edilen iş beklentileri alt endeksi 55,1’den 55,6’ye yükselse de imalattaki zayıf ivme, ekonomisi büyük ölçüde bu sektöre dayalı Çin’in Covid-19 salgını sonrası toparlanmadaki kırılganlığın sürdüğüne işaret ediyor.

İMALAT DIŞI PMI

İmalat dışı PMI ise büyüme eşiğinin üzerinde kalsa da 0,5 puan düşüşle 51’e geriledi. Endeks, son 5 aydır düşüş eğilimi gösteriyor.

İmalat dışı sektörlerde hizmetler alt endeksi 51,5’den 50,5’e gerilerken, inşaat alt endeksi 51,2’den 53,8’e çıktı.

PMI endekslerinde 50’nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.

Çin’de ekonomik etkinlikleri sekteye uğratan Covid-19 kısıtlamalarının Aralık 2022’de kaldırılmasının ardından yeni yılla birlikte ekonomide toparlanma işaretleri görülmüştü.

İmalat ve imalat dışı PMI endeksleri ocaktan itibaren büyüme eşiğinin üzerinde seyretmiş, ülke ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın son çeyreğine göre ise yüzde 2,2 büyümüştü.

İkinci çeyrekte ise gayrisafi yurtiçi hasıla ilk çeyreğe göre yüzde 0,8 ile beklentilerin altında artış kaydetmişti. (AA)

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