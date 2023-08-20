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Çin’in yenilenebilir enerji kapasitesi arttı

Çin'de yenilenebilir enerji kapasitesi, ilk 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artış gösterdi.

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Çin’in yenilenebilir enerji kapasitesi arttı

Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, ocak-temmuz döneminde yeni kurulan güneş enerjisi kapasitesi yıllık bazda yüzde 42,9 artarak 490 milyon kilovata, yeni kurulan rüzgar enerjisi kapasitesi ise yüzde 14,3 artışla 390 milyon kilovata ulaştı.

YÜZDE 11,5 ARTTI

Söz konusu dönemde toplam kurulu kapasite ise yüzde 11,5 artışla 2,74 milyar kilovata çıktı.

Çin’in son yıllarda yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarına hız verdiği gözleniyor. Ülke, iklim hedefleri kapsamında karbon emisyonlarını 2030’dan itibaren azaltmayı ve 2060’ta “karbon nötr” olmayı hedefliyor. (AA)

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