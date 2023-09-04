Çinli bankalardan Rusya’ya milyarlarca dolarlık kredi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı kurumların Rusya'dan çekilmesinin ardından Çinli bankalar Rus bankalarına milyarlarca dolarlık kredi verdi. Çin'in Rusya'nın bankacılık sektörü üzerindeki etkisi 14 ayda dört katına çıktı.

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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı bankaların Rusya’daki faaliyetlerine son vermelerinin ardından Çinli bankalar boşluğu doldurmak üzere devreye girdi.

Kyiv School of Economics verilerine göre, Çin’in Rusya’nın bankacılık sektörü üzerindeki etkisi bu yılın mart ayının sonuna kadar olan 14 ayda dört katına çıktı.

Çin’deki en büyük dört bankanın riskli varlıkları 2022’nin başında 2,2 milyar dolar seviyesindeyken, 14 ayda neredeyse 10 milyar dolara ulaştı.

Genel olarak, yabancı bankaların Rus bankacılık varlıklarındaki oranı ise savaşın başlangıcından mart ayına kadar olan 14 ayda yüzde 6,2’den yüzde 4,9’a düştü.

ÇİN’İN AMACI YUANI KÜRESEL PARA BİRİMİ YAPMAK

Çinli bankaların hamleleri, Pekin’in Çin yuanını dolara alternatif bir küresel para birimi olarak tanıtma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kyiv School of Economics’te Kalkınma Direktör Yardımcısı Andrii Onopriienko, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Çinli bankaların Rus banklara ve kredi kuruluşlarına verdiği kredilerin amacına ulaştığını kaydetti.

Savaş öncesinde Rusya’nın ihracat ödemelerinde Çin yuanının payı yüzde 1’den az olurken şu anda yüzde 16’lık kısmını oluşturuyor. Dolar ve Euro’nun yüzde 60’ın üzerinde olan payı ise yüzde 30’un altına düştü.