Çinli Evergrande borsada 17 ay sonra işleme başladı, yüzde 80 değer kaybetti

Temerrüte düşen Çinli inşaat şirketi Evergrande hisseleri 17 ay sonra tekrar işleme başladı, piyasa değeri yüzde 80 eridi.

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Büyük bir likidite ve borç sorunu yaşamasının ardından Hong Kong borsasında hisseleri askıya alınan Çinli Evergrande, 17 ay aranın ardından yeniden işlem görmeye başlarken, hisseler yüzde 87 gerileyerek şirket değerinin yaklaşık 2,4 milyar dolar düşmesine neden oldu.

Çin gayrimenkul sektöründe 2021 sonundan itibaren birçok müteahhitlik ve inşaat şirketi borçlarını geri ödeyemez duruma geldi. Geri ödemede temerrüte düşen en büyük şirketler arasında Evergrande yer alıyor.

HİSSELER ERİDİ

Evergrande’nin yaklaşık 32 milyar dolar büyüklüğünde offshore borçlarını yeniden yapılandırma planına onay verilip verilmemesi yönünde Hong Kong mahkemesi kararının gelecek ay açıklanması bekleniyor.

Şirketin Hong Kong’da işlem gören hisseleri 0,22 Hong Kong dolarına kadar gerilerken, şirketin piyasa değeri son işlem gördüğü zamanki 2,78 milyar dolardan, 369,73 milyon dolara geriledi.

17 AYDIR İŞLEME KAPALIYDI

Şirketin hisseleri 21 Mart 2022’den bu yana işlem görmüyordu. Şirketin borsada diğer birimleri Evergrande New Energy Vehicle ve Evergrande Property Services 16 ayın ardından geçen ay işlem görmeye başlamıştı.

Üç şirketin de yeniden işlem görmeye başlaması Evergrande Group için önem taşıyor çünkü şirket, borç yeniden yapılandırma planı kapsamında alacaklılarına ödemeleri bu şirketlerin sermayesi ile bağlantılı menkul kıymetlerle yapmak istiyor. (REUTERS)