Citi’den Türkiye için seçim sonrası faiz ve dolar tahminleri

ABD merkezli banka Citi, Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri sonrası yaşanması olası bazı kur ve faiz senaryolarını kaleme aldı.

Sozcu.com.tr

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Yabancı finans kuruluşlarının Türkiye için 14 Mayıs seçimleri sonrası kur ve faiz değerlendirmeleri devam ederken son değerlendirme Citi’den geldi.

Analizde seçim sonrası Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 40 ve üstü seviyelere çıkartılmasının daha ihtiyatlı bir adım olabileceği belirtildi. Raporda, seçim sonrası ortodoks politikalara dönülmesi halinde kredi risk primlerinin (CDS) düşeceği ve 12 ay içinde 45-50 milyarlık bir para girişi olabileceği belirtildi.

Kur tahminlerine ilişkin ise “Mevcut düzenleyici önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesi durumunda döviz kurunda bir düzeltme olması muhtemel” ifadeleri kullanılırken TL’de 1 yıl içinde yüzde 12’lik bir değer artışı öngörüldü. Analizde ayrıca dolar/TL’nin üçüncü çeyrekte 21 seviyesinde dördüncü çeyrekte 21,63 seviyesinde olabileceği tahmin edildi.

CITI RAPORUNDA ÖNE ÇIKANLAR

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar’ın hazırladığı raporda öne çıkan noktalar şöyle oldu:

* Üçüncü ve dördüncü çeyrekte politika faizi için medyan tahminler sırasıyla 25,5 ve yüzde 27. Ancak, bu oranların gerekli düzeltmenin alt sınırını temsil edebileceğine inanıyoruz. Politika faizini yaklaşık yüzde 40’a veya daha yukarıya çeken güçlü bir düzenleme daha ihtiyatlı bir hareket tarzı olabilir.

* Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın Merkez Bankası’ndaki görev süresi boyunca politika eylemlerine piyasanın verdiği güçlü tepkiye dayanarak, Türkiye’nin kredi risk primlerinin (CDS) 250 baz puan düştüğü bir senaryo düşünüyoruz.

* Analizimiz, küresel zemini sabit tutarsak, belirlenen girişlerin 12 ay içinde 45-50 milyar dolar artabileceğini öne sürüyor.

DOLAR/TL TAHMİNLERİ

* Dolar/TL düzenleyici önlemlerin gevşetilmesiyle yukarı yönlü düzeltmenin ardından, risk priminde öngörülen iyileşme neticesinde bir yılda yaklaşık yüzde 12 değer kazanabilir.

* Mayıs seçimleri sonrası olası dolar/TL kurunun gidişatına ilişkin tartışmalar büyük ilgi gördü. Bu bağlamda liranın aşırı değerlenip değerlenmediği son zamanlarda çok tartışılan bir konu. Temel bir bakış açısıyla, liranın bir süredir değer kaybettiği göz önüne alındığında aşırı değerlendiğini iddia etmenin zor olacağına inanıyoruz

* Mevcut düzenleyici önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesi durumunda kurda bir düzeltmenin muhtemel olduğunu kabul ediyoruz. Ancak döviz piyasasındaki dengesizlik büyük ölçüde sermaye hareketlerine kısıtlamalar getiren düzenleyici tedbirlerden kaynaklanıyordu. Bu nedenle lira için tek noktalı değer tahminlerine güvenmeme konusunda uyarıda bulunuyoruz.

* Belirtilen zorlu zemine karşı, dolar/TL’nin üçüncü çeyrekte 21 seviyesinde dördüncü çeyrekte 21,63 olmasını bekliyoruz.