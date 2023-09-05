Country Garden temerrüde düşmekten kurtuldu

Çinli geliştirici Country Garden, dolar tahvillerinde temerrüde düşmekten şimdilik kurtuldu. İki tahvil ödemesi yapan zor durumdaki emlak grubunun hisseleri günlük kayıplarını azalttı.

Sozcu.com.tr

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Çinli emlak geliştiricisi Country Garden Salı günü iki dolar tahvilinin ödemelerini süresi içinde yaptı. Şirket küresel yatırımcıların Çin’in zor durumdaki emlak sektörüne ilişkin endişelerinin odak noktası haline gelmişti.

Şirketin Hong Kong’da işlem gören hisseleri, 500 milyon dolarlık iki uluslararası tahvilin toplam 22,5 milyon dolarlık geç kupon ödemelerini yaptığına dair haberlerin ardından, sabah geç saatlerde neredeyse yüzde 5’lik bir düşüşten yüzde 3’e geriledi.

SORUNLAR SÜRÜYOR

Ödemeler, nakit sıkıntısı çeken geliştiricinin teknik bir temerrütten kıl payı kurtulduğu anlamına geliyor, ancak tüccarlar bunun, Çin’de kötüleşen mali sıkıntının anlatısını değiştirmeyeceği görüşünde.

Country Garden’ın geçen ay kaçırdığı ödemeler, bir zamanlar Çin’deki en güvenli ve mali açıdan en sağlıklı geliştiricilerden biri olarak görülen şirkete ilişkin endişeleri artırmıştı. Son dönemdeki yükselişe rağmen şirketin hisseleri bugüne kadar yüzde 60’tan fazla düşüş yaşadı.