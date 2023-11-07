Credit Suisse’i satın alan UBS 2017’den beri ilk kez zarar etti

İsviçreli bankacılık devi UBS, Credit Suisse satın alımının olumsuz etkisi nedeniyle 6 yıl sınra ilk kez zarar açıkladı.

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İsviçre’nin en büyük bankası UBS, Credit Suisse’i kendisine entegre etmenin maliyetlerini ortaya koymasıyla neredeyse altı yıl aradan sonra ilk kez çeyreklik bazda zarar açıkladı.

UBS, Credit Suisse’nin entegrasyonuyla ilgili 2 milyar dolar tutarındaki giderlerin dahil edilmesinin ardından üçüncü çeyrekte 785 milyon dolar net zarar ettiğini açıkladı. Analistler ise 444 milyon dolar zarar bekliyordu.

Anlaşmanın uzun vadede UBS için büyük bir kazanım olması ve küresel varlık yönetiminin güç merkezi konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Ancak bankacılık sektörünün 2008 mali krizinden bu yana en karmaşık devralımı riskleri de beraberinde getiriyor.

ENTEGRASYONUN MALİYETİ BÜYÜK

Bankanın bugün yaptığı açıklamaya göre, 785 milyon dolarlık net zarar Credit Suisse alımından kaynaklandı. Bankanın anlaşmaya bağlı olarak 2,2 milyar dolarlık gideri üstlenmesi zararın beklentilerin üstünde gelmesinde rol oynadı.

Bankanın CEO’su Sergio Ermotti, “UBS’nin daha güçlü ve daha güvenli bir versiyonunu oluştururken geleceğimiz konusunda iyimseriz” dedi.

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