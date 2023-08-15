Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan patronlara ‘sonbaharda reform’ sözü
Bugün yapılan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında konuşan Yılmaz, "YOİKK önerilerinden doğan mevzuat paketlerini yapısal reform çalışmaları kapsamında yeni dönemde meclisimizin gündemine sunmayı planlıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün yapılan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında gündeme getirilen önerilerin sonbaharda meclise gündemine mevzuat paketi olarak sunulacağını söyledi.
YOİKK toplantısının kapanışında konuşan Yılmaz, “Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reform sürecine ilişkin irademizi yeniden güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Bu kapsamda YOİKK önerilerinden doğan mevzuat paketlerini yapısal reform çalışmaları kapsamında yeni dönemde meclisimizin gündemine sunmayı planlıyoruz” dedi.
Yılmaz’ın konuşmasına göre toplantıya katılan kuruluşların temsilcileri yatırımlarda finansmana erişim, proje bazlı desteklerde Merkez Bankası’nın rolü, sanayiye arazi tahsisi, Eximbank ve konut kredilerine destek, gümrük birliğine uyum, iş yerlerinde yabancıların çalıştırılması ve emisyon ticaret sistemi konuları hakkındaki önerilerini hükümetle paylaştı.
TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD, DEİK, TİSK, ASO ve İSO’dan temsilcilerin katıldığı toplantının bir sonraki oturumu üç ay sonra yapılacak. (REUTERS)