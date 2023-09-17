Cumhuriyet bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne kadar?

Yaklaşan yerel seçimlerin ve yükselen enflasyonun etkisiyle emeklilere Cumhuriyet bayramı ikramiyesi verilmesi gündeme geldi. Henüz resmi açıklama yapılmazken, ikramiyenin 5 lira bin olacağı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde duyurulacağı iddia ediliyor.

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Emeklilere, Kurban bayramı ve Ramazan bayramında ödenen ikramiyenin bir benzeri olarak Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla, bir kereye mahsus olmak üzere Cumhuriyet bayramı ikramiyesi verilmesi bekleniyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı iddia ediliyor.

CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Cumhuriyet bayramı ikramiyesi verileceği iddiası henüz hükümet temsilcileri tarafından doğrulanmadı ancak Cumhuriyet’in 100 yılı dolayısıyla emeklilere verileceği iddia ediliyor.

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği konuşuluyor.

1 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıldıktan sonra emeklilere ek zam yapılması gündeme gelmesi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.