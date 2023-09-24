Dağıtım şirketleri kasayı dolduruyor borcunu ödemiyor

Faturasını ödeyemeyen vatandaşın elektriğini kesen dağıtım şirketleri, sorumluluklarını yerine getirmiyor. Elektrik dağıtım firmalarının TEİAŞ’a ödeme yapmadıkları ortaya çıktı.

Başak KAYA

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Borcu nedeniyle vatandaşın elektriğini kesen elektrik dağıtım şirketleri devletten alacaklarını alıyor ancak borcunu ödemiyor. Sayıştay bu konuda yasal düzenleme yapılarak kamu zararının engellenmesi gerektiği uyarısında bulundu. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Vatandaş faturasını ödeyemeyince elektriği kesiliyor ancak dağıtım şirketleri, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) iletim hatlarını kullandıkları için ödemeleri gereken bedeli ödemiyor. 2022 yılında 274 bin abonenin elektriği kesildi. Aynı şirketler bakanlığa olan borçlarını ise ödemiyor. Vatandaş bu haldeyken buna neden göz yumuluyor anlamak mümkün değil” dedi.

BORÇ 15 MİLYAR LİRA

Sarıgül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları kaydetti: “Elektrik dağıtımının özelleştirilmesi ile 21 elektrik dağıtım bölgesi oluşturuldu ve her bölge için bir elektrik dağıtım şirketi kuruldu. Ancak dağıtım şirketlerinin devlete olan borcunun 15 milyar liraya ulaştığı belirtilmektedir. Yıllardır süren bu sorun son olarak Sayıştay raporlarına yansıdı. Raporda, elektrik dağıtım şirketlerinin TEDAŞ'tan olan alacaklarını bakanlık yoluyla zamanında aldıkları, TEİAŞ'a olan borçlarını ise zamanında ödemedikleri belirtiliyor. Elektrik dağıtım şirketlerine genel aydınlatma bedeli olarak her ay ödeme yapılıyor ama aynı şirketler elektrik iletiminden kaynaklanan borçlarını ödemiyor. TEİAŞ ticari borçlanma yoluyla finansman sağlıyor. Dolayısıyla elektrik iletim hizmet maliyetinin artmasına yol açılıyor. Zam ve alacaklara gelince aslan

kesilen şirketlerin konu devlete ödeme olduğunda ise yasa, yönetmelik dinlemeyerek ödemeleri yapmaması kabul edilemez.”

Hangi şirketler ödemedi?

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Bakan Bayraktar'ın şu sorulara yanıt vermesini istedi: “Borçlarını zamanında ödemeyen dağıtım şirketleri hangileridir? Borç tutarı ne kadardır? Bu şirketlere bir yaptırım sağlandı mı? Elektrik iletim maliyetlerinin artmasına neden olan bu ödemelerin zamanında yapılmasına ilişkin bir düzenleme gündeminizde var mıdır? Genel aydınlatma bedeli olarak dağıtım şirketlerine bugün kadar ne kadar ödeme yapıldı?”