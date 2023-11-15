Danimarka, Rus petrol tankerlerini engelleyebilir

Danimarka, Rusya'nın Baltık Denizi'nden ihraç ettiği petrolü denetlemeye başlayacak. Danimarka, Batı menşeili sigortası olmayan Rus petrol tankerlerini durdurmayı planlıyor. Bu hamle bölgedeki gerilimi daha da artırabilir.

Sozcu.com.tr

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Batılı güçler Rus petrolüne tavan fiyatını uygulamaya çalışırken, Danimarka yeni AB planları kapsamında kendi sularında dolaşan Rus petrol tankerlerini denetlemek ve potansiyel olarak engellemekle görevlendirilecek.

FT’nin haberine göre, Brüksel’deki görüşmelere ilişkin bilgi sahibi üç kaynak Danimarka’nın Batı menşeili sigortası olmadan boğazlarından geçen Rus tankerlerini hedef alacağını söyledi.

Rusya’nın Baltık Denizi üzerinden sevk edilen petrolünün tamamı, yani deniz yoluyla taşınan toplam petrolün yaklaşık yüzde 60’ı, uluslararası pazarlara giderken dar Danimarka boğazlarından geçiyor.

GEMİLERİ DURDURACAKLAR MI?

FT’ye konuşan yetkililerden biri, “Önemli olan sigorta düzenlemelerinin uygulanmasıdır. Şu anda çok düzensiz bir şekilde yapılıyor. Kıyıdaş devletlerin kanıt görme hakkı vardır” dedi.

Deniz trafiğini düzenleyen BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, geminin kıyı hasarına yönelik büyük bir tehdit oluşturduğuna dair “açık nesnel kanıtlar” verildiğinde devletlere çeşitli izinler veriyor.

Ancak teklif hakkında bilgi alan yetkililer, bunun Danimarka deniz kuvvetleri yetkililerinin tankerleri durdurma ve kontrol etme kapasitesine bağlı olduğunu söylüyor. Ayrıca bir gemi durmayı reddederse Kopenhag’ın ne yapacağı belirsiz.

Danimarka Savunma Bakanlığı’ndan bir sözcü, “Denizde güvenlikle ilgisi olmadığı sürece, evrakları veya boğazlardan geçen gemileri kontrol etmiyoruz” dedi. Danimarka hükümeti ise konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

YAPTIRIMLAR GENİŞLEYEBİLİR

Batılı devletlere göre, petrol gelirleri Vladimir Putin’in savaş finansmanının kritik bir dayanağını oluşturuyor. ABD ve AB ülkeleri Rusya’nın petrol kazancı sayesinde silahlı kuvvetleri finanse etme kabiliyetinin arttığını ileri sürüyor.

Batılı ülkeler, Rus petrolünün 60 dolarlık fiyat sınırının üstünde satılmasından rahatsız olurken yeni adımların geleceğinin sinyali verilmişti. Öte yandan Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketini bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.

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