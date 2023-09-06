Danıştay hakimi bile duble MTV için dava açtı

Emekli Danıştay Hakimi Tacettin Şimşek, ikinci kez alınan MTV’nin Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek dava açtı. Yüksek mahkemenin kararı bekleniyor.

Erdoğan SÜZER

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Milletin üzerine aynı vergiyi ikinci kez yükleyen iktidarın ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hakimleri bile isyan ettirdi. Emekli Danıştay Yüksek Hakimi Tacettin Şimşek, halktan ikinci kez MTV alınmasının Anayasa'nın 2, 10, 11 ve 73'üncü maddelerine aykırı olduğunu belirterek Ankara 1. Vergi Mahkemesi'ne dava açtı. Vergi mahkemesinden yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne acil başvuru yapmasını talep eden Şimşek, dava masraflarının da vergiyi talep eden Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tahsil edilmesini istedi. Gündoğan, mahkemeye Anayasa Mahkemesi'nin 23.07.2003 tarihinde benzer bir ek MTV düzenlemesini Anayasaya aykırılık nedeniyle iptal eden kararını da sunduklarını belirtirken, “Anayasa Mahkemesi'nin oluşan kamuoyu baskısı nedeniyle 6 Eylülde toplanıp ek MTV konusunda karar verileceği duyumunu da aldık” dedi. İktidarın yaklaşık 40 milyar lira fazladan vergi toplamak için çıkardığı ek MTV düzenlemesine yönelik itiraz ve dava açma süresi 7 Eylül Perşembe günü sona eriyor. SÖZCÜ daha önce, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı vermesi halinde ek MTV ödemelerinin ancak 7 Eylül'e kadar dava açılması halinde iade alınabileceğini, dava açmayanlara iade yapılmayacağını gündeme getirmişti. CHP ek MTV'nin iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı.

DAVA AÇANA İADE HAKKI

Anayasa Mahkemesi'nin 7 Eylül'e kadar iptal yönünde karar verip yürütmeyi durdurması halinde ek MTV tümden yürürlükten kalkacak ve ödeme yapanlar paralarını geri alabilecekler. Ancak sadece dava açanlar yönünden iade hakkı doğacak. Olası bir iptal kararının ardından iktidarın yeni bir kanun çıkarıp herkese iade imkanı vermesi halinde ise iade herkesi kapsayacak.

‘Adaletli vergi' ilkesine aykırı

Emekli Hakim Şimşek'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, ek MTV'nin iptali istemiyle açtıkları davaya ilişkin bilgi verirken, “Ek MTV'nin Anayasa'nın 2. maddesinde güvence atına alınan sosyal devlet ilkesine, 10. maddesinde güvence altına alınan eşitlik ve adalet ilkesine, kanunların Anayasa'ya aykırı olamayacağını düzenleyen 11'inci maddesine ve 73. maddesinde güvence altına alınan vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımına, herkesin mali gücü oranında vergilendirilmesi ilkesine açıkça aykırı olması nedeniyle dava açtık ve mahkemeden Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmasını talep ettik” dedi.