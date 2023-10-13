Dar gelirliye tatil darbesi

Fahiş fiyatlar nedeniyle otele gidemediği için yazlık kiralayan dar gelirli ailelerin tatil imkanı da ellerinden alınıyor. Yazlıkçılar evlerini kiraya veremeyecek, kira vermeyi başaranlar ise ağır vergi yüküyle karşılaşacak.

Erdoğan SÜZER

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Fahiş fiyatlar nedeniyle otele gidemediği için yazlık kiralayan dar gelirli ailelerin tatil imkanı da ellerinden alınıyor.

Yazlıkçılar evlerini kiraya veremeyecek, kira vermeyi başaranlar ise ağır vergi yüküyle karşılaşacak.

AKP'li milletvekillerinin hazırladığı ve konutların turizm amacıyla kısa süreliğine kiralanmasını düzenleyen yasa teklifi dar gelirli vatandaşların tatiline darbe vuracak.

OTEL PATRONLARININ EKMEĞİNE YAĞ

Yabancı turistler Türkiye'deki 5 yıldızlı lüks otellerde tatil yaparken milyonlarca dar gelirli vatandaş ya hiç tatile gidemiyor ya da oteller pahalı olduğu için bir haftalık, 10 günlük ev kiralıyor. Kanun teklifinin yasalaşması halinde, evlerin kısa süreliğine turizm amaçlı kiralanması neredeyse imkansız hale gelecek.

Kiralama hakkı elde eden az sayıdaki evlerin ise ağır vergi yükü nedeniyle fiyatı uçacak. Düzenleme otel patronlarının ekmeğine yağ sürecek.

ONAY ZORUNLULUĞU

Bu kapsamda 150 bin civarında konut olduğu hesabını yapan iktidar, evleri sözde kayda geçirip milyarlarca lira vergi toplamayı öngörüyor. Ancak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen yasa teklifi, bir defada 100 günden daha kısa sürelerle evini kiraya vermek isteyen konut sahiplerine tüm komşularından onay alma zorunluluğu getiriyor.

Örneğin 100 daireli bir tatil sitesindeki konutunu kiraya vermek isteyen ev sahibi 99 komşusunun her birinden onay almak zorunda olacak.

Evin sahibi olan ve ölen kişinin mirasçıları da evi kiraya vermek isterse tüm mirasçıların onayını alacak. Muhalefet, onay almanın adeta imkansız hale getirilerek yazlık kiralama sistemini tamamen biteceğini savundular.

Kiralama için onay alan konut sahipleri ise yüzde 40'a varan gelir vergisi, yüzde 20 KDV, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi ödeyecek. Bu vergiler yüzünden kira fiyatı otel fiyatına yaklaşacak.

‘OTELCİLER HAZIRLADI’

CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız, “Eski bir otel sahibi olarak söylüyorum Bu kanun teklifi otelciler tarafından hazırlandı” dedi.

Evlerin tamamına yakınının otele gidemeyen dar gelirliler tarafından kiralandığını, bu sayede 5-10 kişinin bir hafta 10 gün tatil yapabildiğini belirten Yıldız, “Artık 100 evden belki 5'i ancak kiraya verilecek. Dar gelirli yazlık ev bulamayacak” diye konuştu.

Düzenleme sadece tatil yörelerini değil Türkiye'nin tüm illerindeki konutları kapsıyor.

FUHUŞ İDDİASI

İktidarın milyonlarca dar gelirliyi tatil imkanından, on binlerce ev sahibini de ek gelirden mahrum edecek düzenlemeyi esas olarak fuhuş yapıldığı iddia edilen günlük kiralık ev uygulamalarını bitirmek için hazırladığı bildirildi.

Komşuların tamamından izin alma şartı da bu amaçla teklife ekledi. Kısa süreli kiralamaların imkansız hale getirilerek bu yolla uzun süreli kiralık ev sayısını 100-150 bin civarında artırmanın hedeflendiği de ifade edildi.

AKP'li milletvekilleri, düzenleme sayesinde uzun süreli kiralık ev sayısının artacağını, kiraların ucuzlayacağını savundular.

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