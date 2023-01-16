Darphane enflasyon canavarına yetişemedi, sınavsız işçi takviye edecek

Enflasyon canavarı hortladı, AKP sürekli para basıyor. Darphane'de işler yetişmeyince personel alımı ilanına çıkıldı. Darphane'ye 85 işçi alınacak.

Sozcu.com.tr

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AKP iktidarı uygulamaya koyduğu, dünyada örneği olmayan yeni ekonomik modelin sonucu enflasyonda rekor üstüne rekor kırıyor. Dünyada enflasyon sıralamasında zirvedeki birkaç ülke arasına giren AKP iktidarı sürekli para basıyor.

Bir taraftan Merkez Bankası sürekli banknot basarken, Darphane de madeni para basma mesaisinde personel yetersiz kalınca takviye ihtiyacı doğdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alım ilanı verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre 13 meslek için 85 kamu işçisi sınavsız mülakatla alınacak. Genel Müdürlük, işe alınacak işçileri, ilan edilen kadro sayısının 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından sözlü sınavla (mülakat) belirleyecek.

İlana göre, Darphane’ye 2 laborant, 19 matbaa işçisi, 20 baskıcı, 2 üniversal torna tezgah operatörü, 2 makine akım onarım teknisyeni, 3 hadde işçisi, 11 metal pres makinesi operatörü, 1 tesisat teknolojisi ve iklimlendirme teknisyeni, 4 aşçı, 4 aşçı yardımcısı, 5 bulaşıkçı, 6 temizlik görevlisi, 6 güvenlik görevlisi istihdam edilecek.

Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden online olarak 20 Ocak’a kadar yapılacak. Yeni personeller 2 ay deneme süreli olarak asgari ücretle göreve başlayacak.

MADENİ PARA VE ALTIN SİKKE BASIYOR

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, banknot hariç, madeni ufaklık ve hatıra para, Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarının basımı, resmi mühürlerin, madalyon, madalya ve nişanların üretimi, her çeşit vize ve harç pulları ile değerli kağıtların basımı ve dağıtımı görevlerini yürütüyor.

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