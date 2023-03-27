DASK’ın hasar ödemesi 6,5 milyar TL’yi aştı! DASK ödemesi hangi bankaya yapılır?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 6 milyar 502 milyon 813 bin 66 TL hasar ödemesi gerçekleştirdi. Zorunlu Deprem Sigortası tazminat ödemesi Vakıfbank aracılığıyla yapılıyor.

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DASK’tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.

DASK 6 MİLYAR 500 MİLYON LİRA ÖDEME YAPTI

Verilen bilgiye göre, bugün itibarıyla ulaşan hasar ihbar sayısı 416 bin 21 ve ödenen tazminat tutarı 6 milyar 502 milyon 813 bin 66 TL’ye ulaşırken, avans talebinde bulunan sigortalı sayısı 15 bin 10 oldu.

İhbar dağılımına bakıldığında, 21 bin 850’si pert, 27 bin 836’sı ağır hasarlı, 36 bin 129’u orta hasarlı, 330 bin 206’sı hafif hasarlı olarak açıklandı. AA

DASK HASAR ÖDEMESİ HANGİ BANKAYA YAPILIYOR?

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'na göre belirlenen tazminat tutarı, ilgili hak sahibine kısa mesaj olarak gönderilen şifreler aracılığı ile vatandaşlık numaralarını kullanarak herhangi bir Vakıfbank şubesinden alınabilmektedir.