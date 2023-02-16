Deprem bağışları vergiyi nasıl etkiliyor? Maliye açıkladı…

Gelir İdaresi Başkanlığı, depremzedeler için yapılan bağış ve yardımların vergiden düşüldüğü yönündeki eleştirilere ilişkin açıklama yaptı. İşte deprem bağışlarının vergiyi nasıl etkilediğinin yanıtı...

Sozcu.com.tr

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‘Türkiye Tek Yürek Kampanyası’nda şirketlerin depremzedeler için bağışladığını açıkladığı milyar liraların vergiden düşüldüğüne yönelik eleştirilerden sonra Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Kamuoyunun ve vergi mükelleflerinin doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yaptığını belirten Gelir İdaresi Başkanlığı, açıklamasında, “Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir” ifadelerine yer verdi.

20 BİN TL’LİK BAĞIŞTA VERGİDEN 4 BİN TL DÜŞÜYOR

Kafa karışıklığı yaratan bu durum, örnek de verilerek şöyle özetlendi:

“Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkânı vermektedir.

Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır.

Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirilir. Bu indirim sonucu kalan tutar vergiye tabi olur.

Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse; 100 bin TL kazancı olan bir kurum 20 bin TL AFAD'a bağış yaptığında kazancından 20 bin TL'yi indirecektir. Kalan 80 bin TL üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan 16 bin TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, vazgeçilen vergi tutarı 4 bin TL'dir.”

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