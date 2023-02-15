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Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak

Depremin etkilediği 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak.

Yayınlanma: 14:59 - 15 Şubat 2023 Güncellenme:
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Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde Bakanlık da çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, depremin etkilediği 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanması kararlaştırılırken, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilerleyen süreçte Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. (AA)

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